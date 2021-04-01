«Услышал душераздирающий крик»: бармен спас троих взрослых и ребенка при взрыве газа в многоэтажке в Химках

Фото: МЧС по Московской области и личная страница героя публикации

ЧП, взрыв газа в жилом доме на Зеленой в подмосковных Химках, случилось еще 19 марта, следователи уже успели возбудить уголовное дело, но некоторые детали становятся известны только сейчас. Так, благодаря соцсетям страна узнала нового героя – молодого парня, который спас из-под завалов ребенка, хотя сам получил серьезные травмы. Он из Красноярского края, но сейчас живет в Химках. Недавно он выписался из больницы, - «Комсомолке» удалось с ним пообщаться.

Напомним, что случилось: в доме в Химках взорвался газ. В результате межкомнатные стены на 8 и 9 этажах сложились, как домино. В завалах погибли три человека, один из них – ребенок...

Но жертв могло быть и больше, если бы не 25-летний Илья Смирнов. Он родился в Канске в Красноярском крае, после школы переехал в Красноярск получать высшее образование. После учебы в СибГУ им. Решетнева, молодой человек отправился покорять столицу. В Химках он живет уже три года, а сейчас работает барменом в Москве.

Фото: СК по Московской области

Утром 19 марта Илья вместе со своей девушкой смотрел фильм. В какой-то момент он услышал грохот, взрыв - молодых людей подбросило взрывной волной буквально до середины комнаты:

- Затем мы упали и на нас сверху свалились бетонные плиты и кирпичи. Все вокруг было разрушено и горело. Страха у меня не было… был шок. Я просто не понял, что произошло. Не знаю, как объяснить, но было ощущение… ожидания пустоты, - рассказывает Илья.

Первые минуты после взрыва прошли как в тумане. По словам Ильи после того, как он пришел в себя, бросился спасать из-под обломков свою девушку. Она пострадала серьезнее – позже врачи диагностируют вывихи, переломы, черепно-мозговая травма (она до сих пор находится в больнице).

А потом услышал пронзительный крик женщины из соседней квартиры – «у меня здесь дети!!!».

Фото: МЧС по Московской области

Илья кинулся к квартире соседки, которая звала на помощь, выбил дверь:

- Начал откапывать мужа соседки... К счастью, он не был сильно завален. Я помог ему встать, а потом зашли соседи и помогли вытащить его.

В той же квартире под бетонными плитами и кирпичами находился ребенок – 12-летний мальчишка. Парень не знал, жив тот или нет, но стал разбирать завалы, чтобы достать мальчика. Тем временем, состояние здания стало угрожающим. В любой момент Илью могло похоронить под обломками, но тот, рискуя жизнью, раскапывал завалы до тех пор, пока на помощь не подоспели спасатели. Оказалось, мальчик жив, - он тоже получил травмы, но сейчас идет на поправку. И спасатели, и врачи признали: благодаря Илье удалось выручить драгоценное время, это спасло ребенку жизнь...

Уже в больнице, отойдя от шока, Илья понял, что получил серьезные травмы. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и трещину в пояснице. Что касается вещей в разрушенной квартире – не осталось практически ничего:

- Сейчас я хочу восстановить все, что было потеряно, а потеряно было буквально все. Еле как спасли лишь документы. Их нашла хозяйка квартиры, которая пыталась отыскать в завалах хоть что-то.

Из личного архива Ильи Смирнова

Сейчас Илья вместе с остальными живет в гостинице, куда все поселила местная администрация. На жизнь спаситель не жалуется. И добавляет, что это происшествие стало вторым днем рождения, и помогло переосмыслить многие взгляды на жизнь:

- Появились новые ценности. Материальное уже не на первом плане. Стал больше думать о здоровье, о близких. Друзья и родственники беспокоятся. Называют героем. Один на один с бедой не оставили. Также помогают и морально, и материально. На работе тоже не бросили. У нас дружный коллектив. Все помогают, чем могут.

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