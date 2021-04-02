В Красноярске будут судить полицейского, продававшего «красивые» госномера для авто

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В Красноярске завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении одного из местных полицейских. Как сообщают в следкоме, силовик продавал через знакомого «красивые» номера для автомобиля. Цена варьировалась от 300 000 до 2 000 000 рублей, все зависело от сочетания букв и цифр на госзнаке.

Следствие считает, что с января 2014 года по август 2018 экс-сотрудник ГИБДД сам создавал госномера для автомобиля, по типу «Х777ХХ» и «Х888ХХ», которые потом продавал через посредника. Сумма за «красивое» сочетание цифр и букв была далеко не символичная. На одном номере мужчины могли заработать от нескольких сотен тысяч, до пары миллионов рублей.

Госномера расходились по всей стране. Жители не только Красноярского края желали выделиться на дороги таким образом. Поэтому следствию было довольно сложно установить, кто же штампует госзнаки для авто.

В данный момент все проданные номера изъяты и уничтожены, а расследование уголовного дела по статьям: «получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные в особо крупном размере», трех эпизодов «получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные в крупном размере» и 14 эпизодов «служебный подлог», возбужденного против полицейского – завершено.

Посредник, подыскивающий клиентов, от ответственности не ушел. В его отношении следком завершил расследование уголовного дела по статьям: «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» и «посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере».

В ближайшее время материалы дел будут переданы в суд.