Новости сегодня: что случилось в Красноярске 31 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги прошедших суток. Публикуем последние новости Красноярска за сегодня, 31 марта 2021.

Экс-директора красноярского Татышев-парка обвинили в получении взятки новым Лексусом

Следователи считают, что чиновник совершил около 40 различных договоров на общую сумму в более 60 млн рублей. Однако вместо денег он получил премиальный Лексус и топливную карту с ежедневным лимитом 250 литров. Уголовное дело возбудили не только на экс-директора парка, но и на предпринимателя, который, по версии СК, дал взятку.

Красноярский детский сад экстренно закрывают из-за трещин в стенах

Трещины и разрушение кладки выявили в детсаду №60. После приостановления работы здание будут обследовать специалисты. Сейчас в детсаду 95 воспитанников в 4-х возрастных группах. Их распределят в ближайшие учреждения.

В Красноярске уволили водителя администрации за неправильную парковку

В Октябрьском районе местные жители в соцсетях пожаловались на соседа, который парковал автомобиль вплотную к подъезду. Фотографии быстро разлетелись по пабликам и СМИ, а вскоре выяснилось, что автохам работает водителем в администрации города.

В Красноярске с набережной Качи исчезли беседки и асфальт

Красноярцы заметили, что на набережной Качи исчезла уличная мебель. Из-за этого среди любителей прогуляться чуть не началась паника. Но в мэрии Красноярска успокоили – оказалось, что общественное пространство начали готовить к новому благоустройству. Вскоре старые беседки будут заменены на новые.

В Красноярске достроят два проблемных дома комплекса «Нойланд-Черемушки» на Шевченко

Один из самых скандальных недостроев будет достроен. Речь о домах на Шевченко, 1 и 2. Застройщику на это отведут 169 дней. Напомним, что оба недостроя жду своей участие с 2018 года. Вскоре дольщики смогут въехать в долгожданные квартиры.