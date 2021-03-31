В Красноярском крае ищут тело ребенка, погибшего от укуса собаки полгода назад

В Красноярске разыскивают тело ребенка, погибшего от укуса собаки полгода назад. Фото: СК Росии

«Не могу выйти на связь со своей дочерью, помогите»... Среди прочей корреспонденции, которая поступила в дежурную часть полиции, был конверт, а на нем – печать следственного изолятора. Внутри – письмо-заявление, написанное от руки одной из арестанток. 38-летняя женщина просит помочь найти ее шестилетнюю дочь. И дальше подробности.

Женщина описала, как в сентябре прошлого года она оказалась в безвыходном положении (на самом деле она страдает от наркотической зависимости). И оставила свою дочку под присмотр своей 42-летней подруги и ее 70-летней матери. Фактически ее судьбой женщина не интересовалась. Но в феврале этого года загремела под уголовное дело за наркотики. Видимо, в камере в ней проснулись материнские инстинкты. Она несколько раз пыталась связаться со своей подругой и получить информацию о девочке, но в ответ – тишина, все ее письма остались без ответа.

Полиция начала поисковые мероприятия. То, что стало известно, шокирует. Буквально накануне, 30 марта, сотрудники уголовного розыска Красноярска получили информацию от женщин, на которых мать бросила своего ребенка. Они признались, что вместе с девочкой переехала в Уяр. А в один из дней нашли ее во дворе своего дома с глубокой раной на шее. Все указывало на то, что смертельный укус нанесла дворовая собака.

Испугавшись последствий, женщины никому ничего не сказали. Они просто дождались темноты, унесли тело девочки в ближайший лес и закопали. Но где - не помнят. Найти место захоронения сходу будет трудно. Но они раскаиваются и готовы помогать. И упорно твердят: они не убивали, это несчастный случай.

В краевой прокуратуре рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Тело погибшей девочки будут искать до конца. Кроме этого, назначена проверка и органах опеки. Где были чиновники, почему они выпустили из вида ребенка, почему не отследили его судьбу? Значилась ли вообще в списках у опеки шестилетняя девочка, мать которой проходит по уголовному делу о торговли наркотиками?

Подробности этой истории выясняются.

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