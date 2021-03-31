Красноярские энергетики призывают к соблюдению противопожарных мер вблизи подстанций и ЛЭП

Филиал «Россети ФСК ЕЭС» - Красноярское предприятие МЭС готовится к прохождению пожароопасного периода и периода высоких температур. В рамках этой подготовки красноярские энергетики выполнят мероприятия, направленные на защиту магистральных подстанций и ЛЭП от пожаров. В противопожарных целях они сделают опашку подстанций, проложат 132,9 га минерализованных полос вдоль трасс воздушных линий, а также расчистят более 1,85 тыс. га просеки ЛЭП. Кроме этого, будет проведен противопожарный инструктаж производственному персоналу, работающему в зоне пожароопасных участков.

Риск возгораний в охранных зонах линий электропередачи и вблизи подстанций появляется задолго до календарного лета - с приходом тепла и началом сельскохозяйственных работ. Большинство пожаров происходит из-за несоблюдения правил в лесах и землях сельскохозяйственного назначения, где собственники преднамеренно сжигают старую солому, стога сена, нескошенную траву и т.д.

Весенние палы наносят непоправимый урон не только природе и местному населению, но и энергообъектам. Дело в том, что поднимающиеся дым, зола и другие продукты горения вызывают пробой воздушного промежутка между проводами и землей и становятся причиной короткого замыкания на линии электропередачи. Это, в свою очередь, может повлечь за собой нарушение электроснабжения предприятий, городов и целых районов края.

Энергетики напоминают, что в охранной зоне ЛЭП недопустимо поджигать прошлогоднюю траву, сухостой, вырубленные деревья и кустарники, проводить сельскохозяйственные палы, складировать стога сена, лесопиломатериалы, срубленные деревья, горюче-смазочные материалы, бросать горящие спички и окурки, разводить костры. Также запрещено без письменного разрешения сетевой организации производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений рядом с ЛЭП. Подобные действия приводят к нарушению электроснабжения потребителей и создают угрозу жизни людей.

Обо всех нарушениях в охранных зонах, а также при повреждениях магистральных электросетей вы можете сообщить в полицию или по телефону «горячей линии» МЭС Сибири 8-800-100-29-29 (звонок бесплатный).

Охранная зона ЛЭП – это территория вдоль линии в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. Установлены следующие размеры охранных зон:

для ЛЭП 220 кВ — 25 метров,

для ЛЭП 500 кВ — 30 метров.