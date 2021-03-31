Экс-директора красноярского Татышев-парка обвинили в получении взятки новым лексусом

Все подозреваемые задержаны Фото: Мария ЛЕНЦ

В отношении бывшего руководителя заместителя директора «Центр реализации социальных проектов» следком возбудил уголовное дело. Чиновника подозревают в получении взятки взамен на заключения около 40 договоров.

Следователи считают, что экс-руководитель Татышев-парка заключил множество сделок более чем на 60 миллионов рублей без проведения предварительных торгов с ООО «Курьер Авто М» и аффилированными фирмами. По договору предоставлялись услуги по уборке культурных пространств, обслуживания клумб (цветников), вывозу крупногабаритных отходов, услуг по содержанию парковок.

Взамен полученных контрактов, чиновник получил новенький автомобиль «Lexus LX570» стоимостью около 7 миллионов рублей и топливную карту ПАО «Газпромнефть», где был установлен ежедневный лимит в 250 литров. Бывший руководитель замдиректора «Центра реализации социальных проектов» заправился по ней на сумму 104 000 рублей с декабря 2019 по апрель 2020 года.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело «получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные в особо крупном размере», а руководителя ООО «Курьер Авто М» обвиняют в «даче взятки должностному лицу за незаконные действия в особо крупном размере». Если их вина будет доказана, то получившему автомобиль грозит до 12 лет лишения свободы, а давшему взятку лексусом - до двух.

Расследование уголовных дел продолжается, все подозреваемые задержаны.