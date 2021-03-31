Тотальный диктант 2021 в Красноярске: дата, время и площадки проведения Фото: Мария ЛЕНЦ

Тотальный диктант 2021 в Красноярске пройдет 10 апреля с 15:00 до 10 апреля 16:00. ТД – это ежегодная бесплатная акция по популяризации грамотности и повышению интереса к русскому языку. Проверить свой уровень грамотности может любой желающий совершенно бесплатно.

Тема Тотального диктанта 2021 в Красноярске

Текст для тотального диктанта написал современный отечественный писатель Дмитрий Глуховский. Он является автором популярных романов, таких как «Метро 2033», «Метро 2034» и «Текст», по которому снят скандальный одноименный фильм. Он также является лауреатом Европейской премии в области научной фантастики.

Организаторы мероприятия сообщают, что текст диктанта – это очень личная и нетипичная для автора история.

Формат Тотального диктанта 2021 в Красноярске

В текущем году тотальный диктант пройдет в двух форматах – онлайн и оффлайн. Чтобы принять участие в мероприятии дистанционного достаточно зарегистрироваться на сайте totaldict.ru/krasnoyarsk. Регистрация начинается 31 марта 2021 года.

Для очных участников организованы несколько десятков площадок.

Площадки Тотального диктанта 2021 в Красноярске

- Государственная универсальная научная библиотека, ул. Карла Маркса, 114;

- Красноярская краевая молодежная библиотека, ул. Пионерской правды, 3А;

- Красноярская краевая детская библиотека, ул. Корнетова, 2;

- Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, ул. Перенсона, 23;

- Библиотека им. Н.А. Добролюбова, пр. Красноярский рабочий, 102;

- Библиотека им. С.В. Михалкова, ул. Щорса, 46;

- Библиотека им. К.Г. Паустовского, ул. Водянникова, 2;

- Библиотека им. Ф.М. Достоевского, ул. Высотная, 25;

- Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, ул. Свердловская, 53А;

- Красноярский государственный педагогический университет, пр. Мира, 83; ул. Взлетная, 20;

- Институт гастрономии, пр. Свободный, 82, ст. 11;

- Красноярский филиал Финансового университета при Правительстве РФ (в том числе TruD), ул. Маерчака, 20;

- СибГУ им. М.Ф. Решетнева, пр. Красноярский рабочий, 31;

- СибГУ им. М.Ф. Решетнева, пр. Мира, 82;

- Библиотека СФУ, пр. Свободный, 79, стр. 5;

- Политехнический институт СФУ, ул. Академика Киренского, 26;

- Культурно-исторический центр «Успенский», ул. Лесная, 55, стр. 3;

- Креативное пространство YUSHIN BROTHERS, ул. Карла Маркса, 102А;

- Туристский информационный центр Красноярского края, ул. Ленина, 120;

- Новая художественная школа им. А.Г. Поздеева, пр. Мира, 115, стр. 1;

- Литературный музей им. В.П. Астафьева, ул. Ленина, 66;

- Творческая гостиная, ул. Горького, 19, помещение 13;

- Радио Красноярск FM, ул. Баумана, 22;

- Визит-центр, Столбы – Восточный вход, ул. Базайская, 232А;

- ТВК, ул. Водопьянова, 12;

- TruD – Дом дружбы народов Красноярского края, пр. Красноярский рабочий, 100В.

Дополнительные форматы Тотального диктаната 2021 в Красноярске: TruD и #пишемдома

#пишемдома – это формат для любителей oldschool, то есть, традиционных ручки и бумаги.

Для участия необходимо скачать и распечатать бланк с официального сайта, либо оформить шапку (как на бланке) на любом листе бумаги.

С 31 марта по 10 апреля необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru/krasnoyarsk/?city=19 и формальности ради указать площадку (приходить на нее не нужно).

10 апреля в 15:00 зайти на сайт и написать диктант. После этого до 13 апреля необходимо сдать свою работу в пункт городской проверки. Узнать результаты можно 21 апреля.

Тест TruD проводится для участников, изучающих русский язык в качестве иностранного и хочет проверить свои знания. Он состоит из 10 заданий, основанных на оригинальном тексте. 11-е задание – это маленький отрывок текста основного задания.