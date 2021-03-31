Темп вакцинации в Красноярском крае опережает всероссийский

В Красноярском крае первый компонент вакцины получили более 100 000 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на заседании Правительства под председательством Юрия Лапшина обсудили эпидемиологическую обстановку по коронавирусу. Как сообщают в минздраве, глава министерства здравоохранения Борис Немик оценивают ситуацию с ковидом в регионе как стабильную. Показатели заболеваемости, госпитализации и тяжёлых случаев сохраняются примерно на одном уровне в течение последних трёх недель. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99.

На сегодняшний день сокращается коечный фонд – сейчас доступно 1931 место для ковидных заболевших. На амбулаторном лечении находятся 2866 человек, необходимые лекарства есть в наличии с запасом.

В приоритете продолжать работу по вакцинации от коронавируса, поставки осуществляются без сбоев. В целом в край поступило более 130 тысяч доз вакцины (без учёта ЗАТО), с 1 по 5 апреля планируется доставить ещё 23,5 тысячи доз вакцины. Министр здравоохранения сообщил, что в ближайшее время помимо вакцины «Спутник-V» ожидается также небольшая партия (2,5 тысячи доз) вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», которую направят в северные отдалённые районы.

В общей сложности (с учётом ЗАТО) в Красноярском крае первым компонентом вакцины «Спутник-V» привиты 126 970 человек, вторым компонентом – 85 471 человек. По рекомендации федерального Минздрава, до наступления следующего эпидемического сезона (к началу осени) необходимо привить от коронавируса 60% взрослого населения. Для Красноярского края это 1 339 855 человек. Таким образом, сейчас план вакцинации в крае выполнен на 9,3%. В целом по России этот показатель составляет 9,17%.