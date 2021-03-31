«Зеленая» энергия чистой воды

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сжигание углеводородов для получения энергии наносит планете огромный вред, но так называемой «зеленой» энергии, то есть полученной из возобновляемых и неисчерпаемых источников, пока еще очень мало. Почему так происходит, есть ли выход и как научить детей беречь главное богатство планеты, чистую пресную воду.

Хватит на всех!

Если «зеленая» энергия неисчерпаема и безопасна, то почему она до сих пор не стала первой или даже единственной?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ветер и солнечный свет можно использовать только при определенных погодных условиях, именно поэтому их доля в мировом производстве энергии невелика, 4,8 и 2,1%. Приливы и геотермальные источники (в сумме всего 0,5%) существуют лишь в некоторых регионах земного шара.

Кроме того, эти виды энергии наносят ущерб окружающей среде косвенно: для их получения требуется производство большого количества оборудования, которое потом нужно утилизировать.

Биотоплива (древесина, растительные масла, этанол) на всех не хватит. К тому же выращивание биомассы тоже наносит вред (удобрения, пестициды, эрозия почвы и пр.)

Единственный экономически эффективный и при этом чистый источник энергии во всем мире на сегодняшний момент - энергия воды. Над гидроэлектростанциями никогда не было и не будет выбросов, энергия воды никогда не иссякнет, - в этом их преимущество и большое будущее. Пройдя через турбины гидроэлектростанции и отдав свою энергию, вода не меняет своих свойств, она возвращается в русло реки и уходит вниз по течению.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одно преимущество ГЭС – их можно строить в широком диапазоне мощностей. В зависимости от местного спроса и наличия гидроресурсов мощность станции может составлять хоть 100 киловатт (по российской терминологии это микроГЭС), хоть 30 мегаватт (малые ГЭС). А самая маленькая ГЭС в мире весит всего 400 граммов. У Blue Freedom Hydropower Plant, «Голубой свободы», все по-настоящему, даже турбина есть, правда, диаметром всего 12 см. Такой «карманной» ГЭС достаточно, чтобы зарядить смартфон или фонарик.

Еще одна особенность ГЭС – водохранилища. При условии, что они спроектированы и заполнены правильно, они дают множество плюсов. Водохранилища используются не только при производстве электроэнергии, это популярные места для отдыха и занятий различными видами спорта, неслучайно многие водохранилища называют морями!

А еще это огромные запасы пресной воды и транспортные артерии.

Каждое водохранилище становится особо охраняемым объектом, на берегах которого запрещена вырубка леса. Особые режим охраны водных и лесных угодий создает условия для жизни редких видов птиц, животных и рыбы, даже в том случае, если вокруг водохранилища не создают национальные парки и заповедники.

Богучанское водохранилище еще и в тушении лесных пожаров участвует! Оно стало посадочной полосой для самолетов-амфибий, где они набирают воду. А плотина Богучанской ГЭС стала мостом через Ангару, здесь больше не нужны паромы и ледовые переправы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но главная задача гидроэлектростанций – регулирование реки и защита от паводков. На Богучанской ГЭС построен единственный на российских ГЭС уникальный ступенчатый водосброс, который может пропустить 2800 кубометров воды в секунду! В сумме агрегаты и водосбросы БоГЭС могут пропустить 16000 кубометров в секунду. Такой экстремальный паводок, по подсчетам специалистов, может случиться один раз в 10 000 лет.

Объем стока определяет государство. В Красноярском крае это делает Енисейское бассейновое водное управление.

Лидеры России – Енисей и Ангара

Во многих странах энергия воды используется почти полностью. В России – только на 20%. К сожалению, большая часть неиспользованного гидропотенциала находится в труднодоступных районах Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. И пока в нашей стране на ГЭС вырабатывается только 16% всей энергии, хотя российские реки могут полностью обеспечить экономику чистой энергией с помощью больших и малых гидроэлектростанций.

В Сибири на ГЭС приходится половина всей выработанной энергии. А Красноярский край является лидером по производству чистой энергии. Пять самых мощных ГЭС России построены на Енисее и Ангаре

На первое место среди ГЭС Красноярского края по производству энергии вышла Богучанская ГЭС. Это произошло в феврале 2021 года, впервые за 8 лет с момента пуска ее первых агрегатов в октябре 2012 года. За 28 дней ГЭС произвела 1,64 млрд кВт*ч. (Для сравнения – Томская область за весь 2020 год произвела 2,9 млрд кВт*ч).

Это позволило за один месяц сэкономить 200 тысяч тонн угля (а это невосполнимый ресурс), предотвратило образование 1 млн кубометров углекислого газа и 22 тысячи тонн золы.

В феврале ГЭС установила и рекорд производства в течение одних суток – 60,63 млн кВт*ч. Этого достаточно, чтобы на 24 часа обеспечить экологически чистой энергией половину жителей Красноярского края.

Всего с момента пуска по март 2021 года Богучанская ГЭС произвела более 105 млрд кВт*ч.

Сколько воды тратит одна семья?

День воды в нашей стране отмечают ежегодно и мероприятия проходят почти месяц! Все это время проходят различные эколого-просветительские акции и мероприятия, которые помогают детям понять ценность воды и необходимость ее беречь.

Например, в детских садах, школах Кежемского района, в городе Кодинске, поселках Имба и Недокура, деревне Тагара, селах Ирба и Заледеево и Центре дополнительного образования города Кодинск мероприятия, посвященные Всемирному дню водных ресурсов, начались уже в феврале.

Сотрудники Богучанской ГЭС подготовили тематическую он-лайн викторину. Отвечая на ее вопросы, школьники узнали, сколько воды вытекает через обычный кран всего за 15 минут; как можно экономить воду, выполняя обычные домашние дела; что нельзя строить в водоохранной зоне, сколько воды в день тратит семья и т.д.

В детских садах прошла тематическая неделя «Мы исследователи». Дети поставили свои первые опыты с водой и все вместе почитали стихи о реках России современной детской поэтессы Анастасии Орловой из сборника «Речка, речка, где твой дом?» изданного «РусГидро».

Фото: пресс-служба Богучанской ГЭС

В школах Кежемского района прошли тематические уроки: в 1–4 классах «Вода в нашей жизни», в 5–8 классах «Сбережение водных ресурсов». Дополнительные занятия, посвященные охране природных ресурсов, и в первую очередь воды, прошли и в Центре дополнительного образования детей города Кодинска. В них приняли участие более 910 детей и более 40 педагогов.

А на конкурс поделок из снега и льда «Живая вода» подали более 40 заявок авторы индивидуальных работ и несколько временных творческих коллективов. Оригинальные работы были самых разных размеров, от крохотных до больших. Юные авторы использовали для своих работ не только краски, но и другие украшения – водоросли, ракушки, замороженные фрукты, подсветку. Разные они и по применению: и украшения, и полезные вещи, например, кормушки для птиц.

День защиты воды стал традицией Кежемского района, его ждут, к нему готовятся и с каждым участвуют все активнее. И с каждым занятием, с каждым конкурсом и викториной, растет поколение людей, для которых чистая вода дело личное, великое достояние многих поколений. Ради этой цели трудится сегодня содружество энергетиков, педагогов и воспитателей в Кодинске и его окрестностях.

Фото: пресс-служба Богучанской ГЭС

Прямая речь

«Для энергетиков охрана водных ресурсов и служебная обязанность, и давно сложившаяся привычка. На Богучанской ГЭС в декабре 2020 года введена обновленная «Экологическая политика», в которую включены актуальные требования законодательства, экологические стандарты и научные разработки. Мы понимаем, что в современном мире и этого может быть недостаточно. Нужно воспитывать бережное отношение к воде в подрастающем поколении, начиная с самых младших школьников, и не прекращать эту работу ни на один день. Лишь тогда мы можем быть уверены, что нам удастся сохранить природу для будущих поколений».

И.о. генерального директора Богучанской ГЭС Владислав Кобяков.