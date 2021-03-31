Красноярский цементный завод провел экологическую экскурсию для жителей города

26 марта в ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») состоялась экологическая экскурсия, участниками которой стали первые 15 красноярцев, предварительно записавшиеся на мероприятие: активисты экологических движений, студенты и преподаватель Сибирского федерального университета, жители различных районов города. Также в числе посетителей – заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

На экскурсии представители компании показали гостям производственные подразделения завода, ознакомили их с технологией изготовления цемента, рассказали о природоохранных проектах и реализации экологической политики предприятия.

Красноярцы осмотрели новую дымовую трубу высотой 130 метров, которая была построена вместо трех устаревших, 60- и 80-метровых. Ее эксплуатация обеспечивает улучшение условий рассеивания в верхних слоях атмосферы частиц неорганической пыли, содержащихся в отходящих газах печей обжига, благодаря чему снижается их концентрация в приземном слое. На трубе установлены датчики, которые позволяют вести онлайн-мониторинг выбросов. В настоящее время система работает в тестовом режиме.

Также на заводе проведено техническое перевооружение вращающейся печи № 5 с разделением тракта приготовления форсуночного топлива, установкой многоканальной горелки PYRO-JET (Германия) и рукавного фильтра фирмы SCHEUCH (Австрия) на угольную мельницу № 5, в результате чего удалось повысить эффективность сжигания твердого топлива и сократить его потребление, а значит, и количество выбросов. Кроме того, на печь № 5 установлен современный электрофильтр швейцарского производства, благодаря чему предприятие обеспечило стабильное функционирование системы газоочистки печи и добилось снижения количества пыли в отходящих газах.

Предприятие является участником федерального проекта «Чистый воздух». Объем инвестиций, направленных холдингом «Сибирский цемент» на модернизацию оборудования завода в Красноярске в 2017-2021 гг., превышает 800 млн рублей. Реализация инвестиционных проектов, в совокупности с комплексом иных природоохранных мероприятий, привела к снижению содержания твердых веществ (пыли) в отходящих газах печей обжига более чем втрое к уровню 2017 года. Напомним, доля «Красноярского цемента» в общем объеме выбросов от всех стационарных источников Красноярска в 2019 году составила около 2%.

«Важно, чтобы компании показывали свою деятельность: какой у них технологический процесс, какие происходят выбросы, каким образом они контролируются, какие экологические мероприятия выполняются. Сегодня мы впервые побывали на «Красноярском цементе» в новом формате, и будем продолжать такую практику здесь и на других предприятиях», – отметила Юлия Гуменюк.

«Красноярский цемент» со своей стороны также заинтересован в развитии подобного взаимодействия. «Такой формат позволяет нам работать напрямую с жителями города и обсуждать с ними вопросы, которые возникают к промышленным производствам. Уверен, что открытый диалог позволит улучшить взаимопонимание между нами», – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Экологические экскурсии на Красноярский цементный завод планируется проводить ежемесячно. О них будет объявлено на интернет-портале правительства Красноярского края и официальном сайте компании «Сибирский цемент».