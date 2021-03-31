Красноярский детский сад экстренно закрывают из-за трещин в стенах

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске экстренно закрылся детский сад №60 в Свердловском районе. Всё из-за того, что на стенах здания обнаружили трещины и разрушение внутренней кладки. Как рассказывают в администрации города, это может повлиять на несущую способность конструкций. Чтобы специалисты смогли детально проверить здание на наличие дефектов, работа детского сада должна будет завершиться до конца текущей недели.

Максим Батуров, начальник ресурсного отдела главного управления образования отмечает, что здание было построено 1960 году. Последний раз частичный капитальный ремонт здесь проводили в 2012 году, тогда поменяли деревянные перекрытия, усилили стены, провели внутреннюю и внешнюю отделку. Во время последнего осмотра в помещениях первого этажа были обнаружены трещины от верхних углов по направлению к потолку. В подвале также появилась вертикальная трещина во всю высоту помещения. Подобные деформации зданий нередко возникают именно весной, когда сходит снежный покров, и оттаивают грунты. Закрытие садика – необходимая мера, так как речь идет о безопасности детей.

Сейчас в детском саду 95 воспитанников, это 4 возрастные группы. До конца недели детей должны распределить в ближайшие учреждения. На сегодня запланированы первые встречи с родителями.

У дошкольного учреждения есть еще два корпуса на переулке Водометный, 15 и улице Свердловской, 57а. Предполагаем, что большая часть ребят перейдет в эти учреждения. Остальные случаи будем рассматривать индивидуально, в том числе подыскивать наиболее удобные для родителей варианты, – рассказала начальник дошкольного отдела главного управления образования Наталья Дроздова.

Сейчас разрабатывается план проведения инженерно-геологических изысканий, детального обследования строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания. После получения заключения специализированной организации будет принято решение о проведении дальнейших мероприятий по восстановлению здания.