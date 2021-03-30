Новости сегодня: что случилось в Красноярске 30 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости в Красноярске за сегодня, 30 марта 2021.

В Красноярске экстренно эвакуировали правительство края и депутатов

Анонимное сообщение о минировании пришло на электронную почту. В итоге было эвакуировано здание правительства и Законодательного Собрания. Сейчас на месте работают силовики, которые проверяют информацию.

Под Красноярском в аварии погибли три человека

Все случилось на Обходе Красноярска в Березовском районе. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и спровоцировав массовое ДТП. Как итог – трое погибших и пострадавший годовалый малыш. Полицейские разбираются в обстоятельствах.

В Красноярске после нападения бездомной собаки на 2-летнего ребенка завели уголовное дело

История о собаке, укусившей 2-летнего мальчика за лицо на Норильской, взяло новый оборот. Начался поиск виноватых. Следователи возбудили уголовное дело…и вновь против МКУ «УДИБ». Чиновников подозревают в халатности. Ранее СК завел уголовное дело против руководителя УДИБ после гибели четырех человек от укусов собак.

На севере Красноярского края закрыли автодорогу Дудинка – Алыкель

Всему виной погодная стихия. На Таймыр обрушилась сильная низовая метель, которая парализовала не только движение к аэропорту, но и саму воздушную гавань. В итоге множество рейсов отменено, а полицейские порекомендовали водителя быть осторожнее на загородных трассах.

В Красноярский край поступило 15 тысяч доз вакцины от коронавируса

Очередная партия «Спутника V» прибыла в регион. В больницы края поступило еще 15 тысяч доз вакцины. Среди тех, кто сделал себе прививку и министр здравоохранения края Борис Немик. В общей сложности в Красноярский край с начала массовой вакцинации поступило 150 тысяч доз вакцины.