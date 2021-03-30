Биография Евгения Григорьева: что известно о новом мэре Якутска

Фото: якутск.рф

29 марта 2021, прошли выборы главы столицы Республики Саха. Пост мэра Якутска в упорной борьбе завоевал протеже Сарданы Авксентьевой Евгений Григорьев. Он набрал 44,27% голосов, обогнав ближайшего преследователя Виталия Обедина почти на 5%.

Детство и юность Евгения Григорьева. Родственник основоположника якутской литературы

Евгений Григорьев родился 5 октября 1985 года в селе Диринг Чурапчинского района. Как рассказывал Григорьев в интервью порталу yakutia-daily, родители будущего градоначальника Анна и Николай познакомились в Томске, будучи студентами. После окончания университета молодая чета перебралась в село Диринг, а затем, с пятимесячным Женей, отправилась в Якутск.

Детские годы Григорьев провел в 17-м квартале Якутска, но позднее отцу дали квартиру у Крестьянского рынка. Учился будущий мэр в трех школах - №7, Городской национальной гимназии и Республиканской физико-математической.

По собственному признанию, в детстве Григорьев «проказничал, как и все пацаны», но учеба ему давалась легко. Юноша умел настолько высокие успехи, что поступил в университет еще до получения аттестата. В итоге между «Бауманкой», НГУ, ЯГУ и Уральским политехом, наш герой выбрал первый вариант.

К слову, по материнской линии Евгений Григорьев приходится дальним родственником основоположнику якутской литературы Алексею Кулаковскому.

Образование Евгения Григорьева и начало карьеры. Открыл прачечную в студенческом общежитии

- 2008 год. МГТУ им. Н.Э. Баймана по специальности «менеджмент организации» – бакалавриат;

-2015 год. МГЮА им. О.Е. Кутафина по специальности «юриспруденция»;

- 2016 год. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Еще в студенческие годы начала работать, чтобы «не быть обузой для родителей». Первым бизнесом стала прачечная в общежитии. Юным предпринимателем заинтересовались даже СМИ. Снимать сюжет о студенческом бизнесе приехала группа журналистов аж из Санкт-Петербурга.

Бизнес-карьера Евгения Григорьева. От Москвы до «Сахапаркинга»

После получения диплома, Григорьев с головой ушел в бизнес. В его резюме – от парикмахерских до оценки недвижимости. В общей сложности в столице Григорьев прожил 14 лет, сделав за это время неплохую карьеру. Но в какой-то момент было принято решение вернуться в Якутск.

На родине бизнес шел тяжелее. Дебютным проектом стал «Сахапаркинг», который был реализован через множество бюрократических проволочек и отказов чиновников. В итоге предпринимателю удалось открыть два бокса, но сотрудничество с местными властями не сложилось.

Переход Евгения Григорьева на государственную службу

Фото: якутск.рф

Успехи молодого бизнесмена не остались незамеченными в высших эшелонах республиканской власти. В 2017 году Григорьева пригласили на работу в Высшую школу инновационного менеджмента при Главе Республики Саха. Около года он проработал директором по проектному управлению.

В 2018 году Евгений Григорьев вошел в команду уже легендарного мэра Сарданы Авксентьевой на должности гендиректора ООО МЗС «Агентство по развитию территории» города Якутска. С этого момента карьера начинающего чиновника взлетела не просто стремительно, а со сверхзвуковой скоростью.

Уже в 2019 году он стал заместителем главы Якутска по развитию территории, а с 2020 года уже первым замглавы города по развитию территории. Такому подъему не помешал даже серьезный скандал.

Летом 2019 года Григорьева уволили с должности заммэра по представлению Прокуратуры. Надзорное ведомство выяснило, что чиновник, переходя на госслужбу, не расстался со своим бизнесом и управлял пятью конторами. И это еще не все! Григорьев также забыл предоставить информацию о доходах.

Оказалось, что подписывая трудовой договор, Григорьев все еще находился в составе «Сахапаркинг». В итоге досадное недоразумение было исправлено, и будущего мэра восстановили в должности.

Доверие Авксентьевой и пик карьеры Евгения Григорьева

Тесное сотрудничество Григорьева и тогда еще действующего мэра Сарданы Авксентьевой не прошло даром. Чиновник стал мелькать на полосах местных изданий и в соцсетях. Сам он поддерживал интерес, активно ведя instagram. Но не одной лишь публичностью и доверием мэра Григорьев завоевал доверие якутян.

За 2 года активной работы Григорьеву удалось сделать многое. А именно при его участии удалось:

- отремонтировать и построить около 50 км дорог;

- осветить 15 км улиц;

- обустроить 84 тысячи кв.м тротуаров;

- построить 640 тысяч кв.м жилья.

Исполняющим обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев стал неожиданно для всех. В январе 2021 года Авксентьева огорошила всю Россию сообщением об уходе с поста градоначальника. 14 января Гордума приняла ее отставку, после чего Григорьев получил возможность управлять городом, но с приставкой и.о.

Фото: instagram.com/grigorev_yakutsk/

Сразу после ухода из мэрии Авксентьева стала поддерживать своего протеже в соцсетях и СМИ. Это возымело эффект и вскоре Григорьев стал считать фаворитом гонки за кресло главы города. Естественно, что без соперничества не обошлось, и очевидным кандидатом №1 Григорьев не был. Но в итоге 29 марта случилось то, чего ожидали многие эксперты. Евгений Григорьев стал полноправным Главой Якутска.

Новый мэр обещает многое. В списке его программы осветить ВСЕ улицы Якутска, полностью решить проблему бродячих собак, обеспечить доступность интернета во всех районы города, расселить 300 аварийных домов и многое другое.

Сразу после победы на выборах Григорьев поблагодарил избирателей и приступил к работе. Будут ли обещания выполнены, а якутяне довольны новым мэром, покажет время. А сейчас для столицы крупнейшей Республики России наступает новая эпоха, за которой интересно следить.