Пес-антистресс: как собаки помогают пассажирам в аэропорту побороть страх перед полетом

Боишься летать? На помощь придут собаки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дружок, дай лапу, и в полет! Теперь пассажиров красноярского аэропорта на рейс провожают собаки. Причем не обычные, а из приюта, самого большого в городе. Сеть «ПовоДОГ» была основана благотворительным фондом «Вольное Дело», организованным Олегом Дерипаской. Пушистые «стюарды» общаются с людьми и помогают им преодолеть страх при перелете.

Такого в России еще не было! Воздушная гавань Красноярска стала пилотной площадкой для нового проекта. Стартовав в середине марта, он уже успел завоевать всеобщий интерес.

Собак привозят в аэропорт два раза в месяц. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это наш совместный проект с приютом «ПовоДОГ», - пояснила «Комсомольской правде – Красноярск» представитель пресс-службы аэропорта Екатерина Фомина. – Руководство приюта обратилось к нам с предложением, мы разработали формат.

Для "работы" в аэропорту отбирают самых добрых. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, за рубежом он известен под названием Emotional Support Dog (собаки эмоциональной поддержки). Суть в том, что питомца могут совершенно бесплатно пустить на борт, чтобы он помогал хозяину справиться с дискомфортом при полете. Человеку достаточно показать справку от врача, подтверждающую, что у него аэрофобия.

Погладишь собаку, и тревоги отступают. Фото: Мария ЛЕНЦ

Нечто похожее придумали и в Красноярске. Понятно, что четвероногого «психотерапевта» даром в самолет не возьмут. На этот счет есть строгие правила – ограничения по весу и не только. Помните громкий случай с перевозкой кота Виктора? По причине чрезмерной упитанности его отказались брать в салон, предложив транспортировать в багаже.

Особенно пушистым провожатым рады дети. Фото: Мария ЛЕНЦ

У нас – другое дело. Два раза в месяц (есть расписание) «дежурные» из приюта «ПовоДОГ» появляются в стерильной зоне аэропорта, где пассажиры после регистрации ждут вылета.

Дай лапу, малыш! Фото: Мария ЛЕНЦ

Как это выглядит? Собаки (разумеется, вместе с кинологами в форме) прогуливаются по залу. Все, кто хочет, могут подойти, погладить, угостить «вкусняшкой», сфотографироваться рядом. При желании – могут задать вопросы по уходу и обращению с питомцами.

Ну разве не симпатяга? Фото: Мария ЛЕНЦ

Это продолжается примерно час, чтобы животные не устали. Примечательно, что собаки без намордников. Но пугаться не стоит: для «работы» в аэропорту отобраны самые дружелюбные и проверенные. К тому же, если пассажир не хочет, пушистого провожающего никогда к нему не подведут. Все отработано!

Куда летим? Фото: Мария ЛЕНЦ

- Первый же опыт оказался удачным, - рассказали в аэропорту. – Большинство люди общались с собаками с удовольствием. Особенно радовались дети: гладили, обнимали, чесали питомцев за ушками.

Удачного полета! Фото: Мария ЛЕНЦ

Не отставали и взрослые. Пять минут общения с собакой, и вместо напряжения на лицах расплывались улыбки.

Такой проект запустили впервые в России. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Впрочем, цель нашего проекта не только помочь пассажирам, испытывающим дискомфорт при полете, но и животным, - говорит Екатерина Фомина. – Собаки из приюта получают шанс обрести свой дом и хозяев.

Цель проекта не просто помочь пассажирам снять напряжение перед вылетом, но и дать шанс собакам из приюта обрести дом. Фото: Мария ЛЕНЦ

ГРАФИК РАБОТЫ ПУШИСТЫХ ПРОВОЖАТЫХ

На "работу" в аэропорт собаки выходят вместе с кинологами. Фото: Мария ЛЕНЦ

- 9 и 24 апреля;

- 12 и 28 мая;

- 11 и 25 июня.

С 10 до 11 часов в стерильной зоне аэропорта.

С пушистым провожатым можно сфотографироваться, угостить его. Фото: Мария ЛЕНЦ

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

В самый первый раз – 16 марта – поддержать перед вылетом пассажиров вышла собака по кличке Аудра. Красавица с шелковой шерстью, а какая умница! Отлично показывает себя на соревнованиях по аджилити (преодолении препятствий вместе со спортсменом). Так вот после опыта в красноярском аэропорту Аудра нашла дом. «Нет, хозяином стал не кто-то из пассажиров, ее выбрали чуть раньше, - комментируют сотрудники приюта «ПовоДОГ». Но тенденция хорошая, согласитесь?

Аудра уже нашла дом. Фото: "ПовоДОГ".

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