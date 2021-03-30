В Красноярске косят газоны, чтобы избежать пожаров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начинаются покосы, которые помогут предотвратить пожары. Как рассказали в городской мэрии, в ближайшее время бригады косарей начнут работать во всех районах. Дело в том, что сухая трава зачастую привлекает пироманов. Подростки или взрослые преднамеренно из хулиганских побуждений поджигают ее. Или из ошибочных умозаключений, что после пала старой травы молодая растет быстрее. А это всегда опасно.

В первую очередь будут обработаны 57 территорий. Это площадки вдоль улично-дорожной сети и в местах отдыха горожан, открытые участки, где палы травы были замечены ранее. Определяли участки совместно с сотрудниками МЧС. Траву будут косить не только на муниципальной территории – вдоль дорог, в парках, скверах, на газонах, но и на так называемой неразграниченной земле. То есть на участках, которые в муниципальную собственность не переданы и по этой причине не имеют регулярного обслуживания и ухода.

- Уборке сухой травы в Красноярске уделяют очень большое внимание. Сезон покоса начинается рано. Сначала выкашивают сухую траву для профилактики пожаров, а затем работа продолжается уже в рамках летнего содержания, - прокомментировали в мэрии.

Добавим, что в минувшем сезоне власти закупили новый инвентарь для благоустройства городской территории. Теперь в распоряжении коммунальщиков не только ручные мотокосы, но современные самоходные газонокосилки.

Параллельно с этим началась и обрезка деревьев. Это нужно для формирования кроны и омолаживания растений. К тому же санитарная обрезка спасает деревья от гибели. Это нужно сделать до середины апреля, затем деревья начнут просыпаться, у них пойдет сок и формовка может только навредить.