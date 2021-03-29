Новости сегодня: что случилось в Красноярске 29 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 29 марта 2021.

Стенка на стенку: на севере Красноярского края подростки устроили жестокую массовую драку

Все случилось в Игарке еще 26 марта, но достоянием общественности стало лишь 29 марта. Старшеклассники из местной школы решили устроить современное ледовое побоище. Что стало причиной массовой драки неизвестно. Однако делом уже заинтересовались в прокуратуре.

60 уколов от бешенства сейчас и пластика в 16 лет: в Красноярске бездомный пес укусил за лицо ребенка

История мальчика, искусанного собакой на Норильской, получила продолжение. Мама ребенка вышла на связь и рассказала, что пес был хоть и бездомным, но ручным и нападение стало полной неожиданностью. Теперь мальчику предстоит длительный курс лечения, ибо травмы очень серьезны. А где сейчас находится собака – неизвестно. Зоозащитники ее спрятали.

Идеальный побег: в Красноярске конвоиры случайно выпустили обвиняемого прямо из зала суда

Мужчина, обвиняемый в сбыте наркотиков, загремел в СИЗО еще в сентябре прошлого года. Суд каждый продлевал меру пресечения, но в итоге красноярца выпустили…сами того не зная. Находчивый мужчина издевательски легко перехитрил конвоиров. Погубило беглеца желание похвастаться. В итоге его задержали и возбудили новое уголовное дело.

На правобережье Красноярска бездомный зарезал пожилую пару, впустившую его переночевать

Трагедия разыгралась 25 марта в Кировском районе. 58-летний гость города попросил 62-летних гражданских супругов разрешить остаться на ночь. Хозяева квартиры согласились, подписав себе этим решением смертный приговор. Поймали подозреваемого быстро. Но ни единого слова на вопрос полицейского «за что задержаны?» он не сказал.

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков намерен выдвигаться в депутаты Госдумы

И 5 серьезных уголовных дел его не смущают. Адвокат скандального бизнесмена сообщил, что Быков очень остро воспринимает несправедливость в отношении красноярцев и хочет помочь им, вновь уйдя в политику. И высоту предприниматель выбрал соответствующую. Не куда-то, а сразу в Госдуму. Получится или нет – покажет время.