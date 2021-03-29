Итоги работы En+ Group в 2020 году: удалось обеспечить безопасность сотрудников и непрерывную работу

На Красноярской ГЭС стартовал проект по замене семи силовых трансформаторов станции. Фото: пресс-служба Красноярсокй ГЭС.

Стабильные финансовые результаты нестабильного 2020 года свидетельствуют об устойчивости и гибкости вертикально интегрированной бизнес-модели компании. Несмотря на пандемию коронавируса компания заработала чистую прибыль – 1 млрд 16 млн долларов США. Но обо всем по порядку.

Производство

Производство электроэнергии увеличилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем производства энергии ГЭС - на 7,9%. Объем производства алюминия составил 3 755 тыс. тонн. Несмотря на снижения цен на алюминий скорректированная прибыль компании до вычета расходов составила 1,9 млрд долларов.

Активно идет плановая работа по ремонту и замене оборудования. На Иркутской ГЭС - запуск нового гидроагрегата и старт работ по замене следующего, на Братской ГЭС - проверка всего оборудования, по итогам которой были заказаны колеса гидроагрегата, на Красноярской ГЭС – реализация ремонтной программы и техперевооружение мощностей.

Продолжаются и ключевые инвестпроекты. В конце 2020 года компания открыла первые три электрозаправочные станции для электромобилей в Иркутской области, инвестиции в проект превысили 10 млн рублей. Зарядные станции En+ Group совместимы с большинством электромобилей, представленных на рынке. Они оснащены современным оборудованием, которое обеспечит быстроту и качество зарядки автомобиля.

В марте 2021 года запущена подстанцию «Озерная», которая обеспечит Тайшетский алюминиевый завод электроэнергией с ГЭС. Планируется, что предприятие введут в эксплуатацию в 2021 году.

На Красноярской ГЭС в августе 2020 года стартовал один из ключевых инвестпроектов комплексной программы модернизации гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» - проект по замене семи силовых трансформаторов станции.

В январе 2021 года компания объявила об амбициозных планах сокращения выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году (по сравнению с уровнем 2018 года) и выйти на нулевые показатели выбросов к 2050 году. Приоритет устойчивого развития тоже был заложен основателем En+ Group и общественным деятелем Олегом Дерипаской: в частности, по его инициативе компания начала активно продвигать на рынках алюминий с низким углеродным следом.

Борьба с коронавирусом

Многое было сделано внутри компании для сохранения здоровья работников. Но большую часть средств, выделенных на борьбу с COVID-19, использовали для помощи всему населению городов, где работают предприятия компании. En+ Group вложила более 6 млрд рублей, из них 4 млрд были направлены на строительство современных медицинских центров помощи и спасения в 7 городах присутствия: Тайшете, Братске, Шелехове, Саяногорске, Ачинске, Краснотурьинске, Богучанах. В ноябре и декабре 2020 года их открыл Олег Дерипаска.

Также медучреждения регионов получили 15 машин скорой помощи, аппараты ИВЛ, СИЗ, средства на приобретение лекарств.

Для ветеранов организовали волонтерскую акцию по доставке на дом наборов необходимых продуктов.

Социальные обязательства

Удалось выполнить и социальные обязательства. В частности, компания возобновила жилищную программу в городах Дивногорск, Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Нижний Новгород, Ангарск, Миасс. А это не только низкий процент по ипотечному кредиту, 6,25%, но и другие особые условия: ипотека предоставляется без первоначального взноса, 50% ежемесячного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора компенсирует компания.

В Дивногорске продолжилось оказание благотворительной помощи пенсионерам, ветеранам, жителям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации и пр. Компания впервые реализовала в Дивногорске грантовый экоконкурс с поддержкой и финансированием проектов-победителей, реализовала экопроект «360».

«2020 год стал настоящей проверкой на прочность для всего мира, и, конечно, пандемия не могла не повлиять на бизнес. С учетом объективных факторов, когда логистика и торговля на несколько месяцев фактически были поставлены на паузу, наша компания продолжала успешно работать, обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей и производство чистого алюминия. При этом компания, как и все, работала в условиях, когда болезнь вносила коррективы в численность работающего персонала и в условия работы, кроме того, на нас легли обязанности по помощи регионам в части обеспечения средствами по борьбе с короновирусом. Но мы справились», рассказал Интерфаксу руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.