В Красноярске на юниорском Первенстве мира лыжник слетел с трассы

Фото: скрин из видео телеграм-канала "Борус"

Видео происшествия опубликовал телеграм-канал "Борус". На кадрах видно, что спортсмен неудачно приземляется, постепенно меняет направление, а затем резко падает, переворачивается и вылетает с трассы в заградительную сетку. Именно она и спасла юношу от неприятных последствий.

Выяснилось, что инцидент приключился с юным спортсменом из Швейцарии на соревнованиях по ски-кроссу 26 марта. Сообщается, что с ним все в порядке, он не пострадал, несмотря на всю внешнюю кошмарность падения. О судьбе швейцарца даже спрашивали в соцсетях.

По итогам заезда в ски-кроссе первенствовал австриец Оливер Фиртхалер, второе место занял Симоне Деромедис, третья строчка пьедестала за россиянином Владимиром Шмыровым.

Напомним, что сейчас в Красноярске проходит Первенство мира по сноуборду и фристайлу. Накануне красноярский спортсмен Владимир Пнев завоевал бронзовую медаль в параллельном слаломе. В гонке за третье место он на 0,01 секунду обогнал своего соперника.