Уроки финансовой грамотности: СПБ – удобный сервис мгновенных переводов

Фото: sbp.nspk.ru

Вместе со специалистами Отделения Красноярск Банка России разбираемся, как работает полезный инструмент.

Система быстрых платежей (СБП) сервис, который позволяет людям мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были участниками Системы быстрых платежей. На сегодня их свыше 200.

СБП позволяет переводить деньги между любыми счетами. В переводах СБП не задействована банковская карта. В системе идентификатором выступает номер мобильного телефона. Переводы суммой до 100 тысяч рублей в месяц бесплатны.

Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в приложении банка-участника выбрать в меню перевод через СБП, затем счет, с которого надо сделать платеж, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю. Перевести деньги через СБП можно и с помощью онлайн-банкинга. В этом случае на номер телефона придет СМС c подтверждением операции.

Переводы между физлицами – не единственная функция, которую предоставляет СБП. Сегодня в системе также реализована возможность оплачивать товары и услуги с помощью QR-кодов. Для потребителей – это новый, удобный способ оплаты. А для бизнеса – выгода. Комиссия, которую банки могут взимать с предприятий, ограничена. Максимум – 0,7% от суммы операции. Это ниже, чем при эквайринге.

Система продолжит развиваться. Скоро привычной станет оплата через СБП налогов, госпошлин, услуг ЖКХ. Будут развиваться переводы от компаний гражданам. Уже сейчас некоторые банки реализовали такую возможность.