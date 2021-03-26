Прощай, Land Rover: угнанную 6 лет назад в Германии иномарку нашли в Красноярске

Угнанную 6 лет назад в Германии иномарку нашли в Красноярске. Стоп-кадр видео

История из разряда «приключение европейца в России». Точнее – иномарки в Сибири. Красноярские полицейские нашли автомобиль, который находился в международном розыске целых шесть лет. А произошло это так. Не так давно наряд дорожно-патрульной службы во время дежурства остановил для проверки Land Rover, за рулем которого находился 42-летний местный житель.

К документам водителя претензий не было. А вот автомобиль, точнее номер на его кузове, вызвал подозрение. Мужчина пояснил: купил иномарку с рук у предыдущего владельца, которого раньше не знал. Тысячи так делают, из рук в руки машины продают. А ему не повезло – подстава получилась капитальная.

Машину поместили на спецстоянку, там ею занялись эксперты. Автотехническая экспертиза показала, что идентификационная маркировка кузова была видоизменена кустарным способом. Иными словами, номер «перебили» вручную.

Стали искать настоящего владельца иномарки. Подключили отделение Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по краю. Наконец, установили: машину угнали в Германии. Конкретно – в городе Дюссельдорфе в 2014 году.

Пока следователи расследуют уголовное дело по статье «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства» и разыскивает подозреваемых, иномарку уже передали представителю страховой компании. В ближайшее время она отправится в Германию, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

Но как себя чувствует последний владелец, который теперь, получается, вовсе и не владелец: деньги-то он за машину выложил немалые, когда покупал. Теперь остался и без денег, и без машины. Потерпевший. Если застраховал, то получит компенсацию. А если нет? Не любит у нас еще народ страховать свое движимое и недвижимое имущество. А как теперь примет «ласточку» ее «Autobesitzer» (с немецкого – владелец)? Все-таки шесть лет откатала по нашим дорогам, наверняка потрепалась, хотя и выглядит неплохо...