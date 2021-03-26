Погода в Красноярске на неделю 29 марта – 2 апреля 2021: вернется похолодание и снег Фото: Мария ЛЕНЦ

Начало второго месяца весны в городе не обрадует. Синоптики составили неутешительный прогноз погоды в Красноярске на неделю 29 марта – 2 апреля 2021.

В понедельник, 29 марта, будет относительно тепло – до +4 градусов днем и -2 ночью. Пройдет снег, а порывы ветра составят 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 732-737 мм рт.ст.

Во вторник весь день будет холодно – до -3 утром, -1 днем и -6 ночью. Солнце останется за облаками и будет идти снег. К этому прибавится и сильный ветер с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – от 740 до 745 мм рт.ст.

Среда окажется самым холодным днем недели. Утром синоптики обещают мороз до -7 градусов. Днем ожидается -2, а к вечеру температура вновь опустится до -7 градусов. Весь день будет идти снег, а порывы ветра достигнут 4 метров в секунду. Давление – от 745 до 748 мм рт.ст.

Утро 1 апреля выдастся морозным – до -8 градусов. Днем заметно потеплеет – до 1 градуса. Ночью же около -5. Будет пасмурно и снежно, но ветер стихнет до 3 метров в секунду. Давление – 750 мм рт.ст.

В пятницу тепло вернется. Уже утром синоптики обещают +1 градус, а днем воздух прогреется до +4. Прохладно будет лишь ночью – до -3 градусов. Осадки прекратятся, но небо останется хмурым. Успокоится и ветер. Атмосферное давление – 746-750 мм рт.ст.