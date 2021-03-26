Погода в Красноярске на выходные 27-28 марта: будет пасмурно, но тепло Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на выходных 27-28 2021 марта обрадует существенным потеплением. Так, по прогнозу гидрометцентра, в субботу днем ожидается до +4 градусов. Несмотря на хмурое небо, осадков не ожидается, но подует юго-западный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 736 мм рт.ст.

Ночью похолодает до -1 градуса, а направление ветра изменится на южное. Атмосферное давление снизится до 733 мм рт.ст.

В воскресенье будет еще теплее. Днем воздух прогреется до +7 градусов. Солнце останется за облаками и пойдет небольшой дождь. Ветер стихнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 729 мм рт.ст.

Ночью температура опустится до 0 градусов. Синоптики обещают снег с дождем и усиление ветра до 3 метров в секунду. Давление составит 728 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс.Погоды несильно отличается. В субботу днем ожидается до +4 градусов. Пойдет небольшой снег. К вечеру осадки прекратятся, а ночью похолодает до -4 градусов.

В воскресенье синоптики обещают +6 градусов. Осадков не будет до ночи, как и сильного ветра. С приходом же темноты температура останется плюсовой – до 2 градусов, но начнутся осадки.