Новости сегодня: что случилось в Красноярске 25 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда-Красноярск» подводит итоги минувших суток в регионе. Публикуем главные новости Красноярска на сегодня, 25 марта 2021.

В Красноярске осудят адвоката, передавшего судье взятку в 1,2 миллиона рублей

Юрист Первой Красноярской коллегии адвокатов вызвалась помочь своему подзащитному, которого должны были судить за наркотики. Она встретилась с его родственниками и взяла 1,2 млн рублей, которые полагались судье. В итоге женщину задержали, а в скором времени будут судить за посредничество в передаче взятки.

В Красноярске первый раз в сезоне подожгли сухую траву

Дебютный в 2021 году пал травы заметили на Мичурина в Ленинском районе. Площадь невелика – 0,01 га, но то ли еще будет. Также пожарные напомнили красноярцам, что поджог травы может обойтись в копеечку – штраф до 3 тысяч рублей.

Красноярского застройщика, построившего проблемный ЖК «Енисей», признали банкротом

Банкротом признали одного из самых известных красноярских застройщиков ООО «Спецстрой». Компания пополняла свой бюджет за счет дольщиков, но при этом не мог сдать несколько жилых домов в Пашенном.

С улиц Красноярска за сутки откачали почти 2,5 тысячи кубометров воды и убрали 564 КАМАЗа снега

Мэрия отчиталась об откачке луж, образовавшихся в городе после потепления. Рабочие бригады в уборке ориентируются на обращения жителей. Чаще всего в службу 005 жалуются жители Советского района. В общей сложности они откачали 2,5 тысячи кубометров воды.

Красноярские подростки рассекали по городу на автомобиле с мигалками

Юные водители «отличились» на улице Березина в Покровке. 15-летний подросток катал на ВАЗе своих друзей с включенной мигалкой. Дорожные полицейские остановили гонщика раньше, чем случилось что-то плохое. Но от штрафов маму молодого водителя это не спасло. Автомобиль же отправили на штрафстоянку.