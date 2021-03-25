Чем живет отрасль ЖКХ в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Итоги и планы на будущее

На прошлой неделе в МДВЦ «Сибирь» состоялась традиционная ежегодная конференция «ЖКХ. Энергетика. Экология». В ней приняли участие руководители министерств, главы муниципальных образований, представители предприятий ЖКХ, ученые регионов Сибирского федерального округа. В этом году в рамках конференции прошло празднование профессионального праздника работников жилищно-коммунальной отрасли, поэтому говорили не только о проблемах и их решении, но и о том, чего удалось достичь.

На круглых столах эксперты и участники конференции поднимали вопросы реализации национальных проектов в сфере ЖКХ, привлечения инвестиций, темы тарифообразования и цифровизации отрасли, повышения энергоэффективности, использования биотоплива, проблемы экологии и обращения с ТКО, обсудили новые технологии и новые организационные решения.

На пленарном заседании министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев отметил, что одной из проблем отрасли является состояние жилого фонда, поэтому особое значение имеет работа по выполнению текущего и капитального ремонтов. В прошлом году в крае текущие ремонты проведены в 7,5 тысяче многоквартирных домов на общую сумму 1,74 млрд рублей. По итогам выполненных работ сформирован журнал лучших технологических решений. Мониторинг текущих ремонтов жилого фонда министерство продолжит и в 2021 году.

Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Фото: Мария ЛЕНЦ

Также министр рассказал об итогах мероприятий по повышению энергоэффективности объектов ЖКХ и энергетики.

- В регионе действуют 24 инвестиционные программы в сфере электроэнергетики с плановым объемом инвестиции на 2021 год более 9 млрд рублеи , – сообщил Евгений Афанасьев. - Кроме того, заключено 32 энергосервисных договора. Так, в Эвенкии строят автономную гибридную солнечную электростанцию. Общий объем частных инвестиций в проект – более 300 млн рублей. С вводом в эксплуатацию новой станции снизится доля дизельной генерации и сократится расход топлива на 15-20%. Энергосервисные проекты активно внедряются в муниципальных образования края и охватывают широкий перечень работ и объектов: от замены уличного освещения на светодиодные светильники до установки тепловых пунктов с системой погодного регулирования и автоматизированных модульных котельных. Цель – это повышение надежности и снижение затрат на производство ресурса.

Приоритетное направление в коммунальной сфере – улучшение качества питьевой воды. В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Чистая вода» модернизируют и построят шесть объектов водоснабжения в пяти районах края. Так, продолжится строительство станции второго подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды в селе Хатанга на Таймыре, начнется прокладка сетей и установка оборудования по водоочистке в поселках Красногорьевском и Ангарском Богучанского района, возведение водозаборных сооружений, водонапорной башни и водопроводных сетей в поселке Мингуль Сухобузимского района. Кроме того, в Бородине начнут строить станцию водоподготовки, а в Минусинске – кольцевой водопровод.

Параллельно с конференцией красноярцы могли познакомиться с достижениями в ЖКХ и энергетике на выставке «КлиматАкваТЭкс», где были представлены современные теплоисточники, системы водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, автономной газификации частных домов. Например, госпредприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» представило автоматизированные блочно-модульные котельные с автоматической подачей угля - термороботы. Они компактны и просты в эксплуатации, дают двойную экономию топлива и электричества. Время загрузки топлива, температуру и другие параметры можно контролировать удаленно с планшета.

Котел Терморобот Фото: Мария ЛЕНЦ

- Аналогичный терморобот мы установили в поселке Гляден Шарыповского района взамен ветхой котельной. Раньше там было три котла, в которые вручную засыпался уголь, и 12 человек обслуживающего персонала. Сейчас в поселке работает современный терморобот, который обеспечивает теплом жителей и социально значимые объекты. Средства, сэкономленные на фонде оплаты труда, идут на окупаемость нового теплоисточника, -рассказал Олег Лукин, исполняющий обязанности директора ЦРКК.

Как отметил министр промышленности энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев, замена устаревших теплоисточников на такие современные котельные в муниципальных образованиях Красноярского края – это высший пилотаж. Термороботы работают как на угле, так и на биотопливе – пеллетах, а значит, и экологическая составляющая учтена. Блочно-модульные котельные уже хорошо зарекомендовали себя в Минусинском, Рыбинском, Партизанском и Балахтинском районах края.

Реализация партнерского взаимодействия

Особое внимание участники конференции уделили возможностям государственно-частного партнерства при решении проблемных ситуаций, связанных с модернизацией инженерной инфраструктуры в крае. Федеральный закон о концессионных соглашениях действует с 2005 года. В соответствии с Законом собственник должен передавать имущество во владение и пользование в целях строительства, реконструкции и модернизации. Подобные соглашения помогают изменить ситуацию с изношенностью инженерной инфраструктуры, которая на сегодняшний день в крае достигает 70%. Несмотря на давность закона, в регионе практика заключения таких договоров недолгая, активно они подписываются только в последние 4-5 лет. В крае заключено 112 соглашений – 62 в сфере теплоснабжения, 45 по водоснабжению и водоотведению и 5 комплексных договоров.

Евгений Афанасьев отметил, что успешность реализации концессионных договоров во многом зависит от работы властей на местах.

- Зачастую в муниципальных образованиях складывается ситуация, когда проведена полная инвентаризация и объекты стоят на кадастровом учете — но сам муниципалитет не стремится заключать концессионное соглашение. Руководители ожидают, что ответственное решение кто-то примет за них и будет за них нести ответственность. Есть и другие моменты. Например, многое зависит от того, насколько грамотно местное самоуправление отработало на местах программу социально-экономического развития. Может сложиться ситуация, когда муниципальное образование планирует построить новую котельную — но при этом данное мероприятие отсутствует в схеме теплоснабжения, — подчеркнул Евгений Афанасьев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края выделило несколько проблем, которые встречаются при заключении подобных договоров: отсутствие финансов на подготовку документации и необходимых расчетов, нехватка квалифицированных специалистов в штате органов местного самоуправления, некачественная подготовка проектов соглашений, ограниченные финансовые возможности концедента, неустойчивое финансовое положение концессионеров.

Беречь энергию выгодно

Еще одну важную проблему участники конференции обсудили на круглом столе «Повышение энергоэффективности в системе жилищно-коммунального комплекса». ЖКХ живет за счет платежей потребителей, бюджетов различных уровней. Даже такие, казалось бы, незначительные меры модернизации, как утепление межпанельных швов в многоквартирных домах, замена окон на пластиковые, утепление кровли, установка индивидуальных тепловых пунктов приносят до 30% экономии затрат на отопление. На сегодняшний день актуален переход на новые регулируемые системы освещения, внедрение автоматических систем управления энергосистемами, что может принести большую экономию.

- С 2009 года, когда вышел федеральный закон «Об энергосбережении», была проведена большая работа организациями разных видов собственности, муниципальными, краевыми учреждениями, разработаны энергопаспорта объектов, реализованы мероприятия по энергосбережению. Как результат – снижение потребления энергетических ресурсов на 25-30%. Поэтому у энергосбережения есть потенциал, - отметил Евгений Федосеев заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края. В условиях ограниченного бюджета есть возможность привлекать частные инвестиции в рамках энергосервисных контрактов.

Пример успешной работы по энергосбережению – Балахтинский район. В 2012-2013 годах за счет муниципального бюджета здесь установили индивидуальные тепловые пункты в образовательных, спортивных и клубных учреждениях. В 2016 году руководство района заключило шесть энергосервисных контрактов. На объектах заменили запорно-регулирующую арматуру, насосное оборудование, скорректировали работу тепловых пунктов, усилили контроль за работой теплоснабжающих организаций. Снижение затрат бюджетных учреждений на коммунальные ресурсы составило 22%.

- Наш опыт показывает правильность выбранных мер по энергосбережению, - говорит Александр Штуккерт, заместитель главы Балахтинского района по обеспечению жизнедеятельности. - В 2020 году мы заключили еще один энергосервисный контракт на общеобразовательную школу. Также установим ИТП, систему диспетчеризации, планируемая экономия в год – не менее 80 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Приоритетные направления деятельности в 2021 году

- Повышение надежности электроснабжения жителей края

- Участие в реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»

- Реализация плана мероприятий по созданию условий для использования биотоплива

- Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги

- Финансирование неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры

ПРОВЕРЕНО ОПЫТОМ

Евгений Коржов, заместитель главного инженера по ремонту и эксплуатации электрических сетей АО «КрасЭКо», на круглом столе по проблемам энергоэффективности рассказал, какие в компании проводят мероприятия по снижению потерь электроэнергии:

Евгений Коржов, заместитель главного инженера по ремонту и эксплуатации электрических сетей АО «КрасЭКо» Фото: ИВАНОВА Диана

- У компании КрасЭКо два основных вида деятельности – электро- и теплоснабжение. Помимо установки интеллектуальных приборов учета, выявлений «очагов потерь» электроэнергии, установки антимагнитных пломб, снижения технических потерь за счет замены устаревшего оборудования и проведения технических проверок на объектах ресурсоснабжающих компаний, юридических и физических лиц, у нас утверждена программа сокращения внутренних издержек филиалов и дочерних организаций. Экономия от реализации мероприятий по сокращению затрат электроэнергии на собственные нужды производственных и административных объектов составляет 13,26% относительно 2018 года. В планах на 2021 год снижение затрат до 16%. Также мы активно используем в своей деятельности передовые технологии. Одна из приоритетных задач в области энергоэффективности, стоящих перед компанией, - цифровизация бизнес-процессов и применение новых технических решений. Например, внедрение решений по цифровизации и автоматизации процессов управления предприятием обеспечило снижение времени отключения потребителей на 33%. Но, безусловно, повышение энергоэффективности возможно только за счет реализации комплексного перечня мер, в том числе направленных и на кадровый ресурс компании. У нас ведется системная работа по обучению и повышению уровня квалификации занятого снижением потерь и энергоэффективностью персонала, развивается и совершенствуется система мотивации персонала в части стимулирования внесения предложений в области энергоэффективности.

СДЕЛАНО

- 450 млн рублей было выделено 56 муниципальным образованиям края в 2020 году на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

- По нацпроекту «Чистая вода» в 2020 году начато строительство первой очереди станции 2-го подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды в Хатанге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

- 2,5 млрд рублей – общая сумма инвестиций в 2020 году (реализована 31 инвестпрограмма в сфере теплоснабжения на 783,21 млн рублей и 13 – в сфере водоснабжения и водоотведения на 1 679,69 млн рублей)

- 14 неэффективных электрокотельных выведены из эксплуатации в девяти районах края. На объектах установили 11 автоматизированных блочно-модульных котельных, способных работать на угле и древесных пеллетах. Это позволило сократить более чем в два раза затраты на теплоснабжение потребителей.