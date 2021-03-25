«Единая Россия» готовится к предстоящим выборам в Государственную Думу и Законодательное Собрание края

Нынешний год будет политически непростым: в единый день голосования 19 сентября нам предстоит выбрать депутатов сразу в два законодательных органа. Пройдут выборы в Государственную Думу – жителям края предстоит выбрать депутатов федерального парламента по четырем одномандатным округам и по списку «Единой России». Кроме того, состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края по двадцати двум одномандатным и двум двухмандатным округам. Также для голосования по списку «Единой России» будут сформированы 22 региональные группы.

В региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» состоялась пресс-конференция, на которой секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко и представители регионального организационного комитета рассказали об общих правилах предстоящего предварительного голосования. И о том, какие условия ставятся перед кандидатами, решившими принять участие в предвыборной кампании.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

Начнем с того, что предварительное голосование пройдет исключительно в электронном формате на сайте pg.er.ru. Выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата на предстоящих выборах может любой гражданин страны. Причем независимо от того, состоит он в «Единой России» или беспартийный. Единственное ограничение – он не должен состоять в другой партии. К кандидатам в региональное Заксобрание дополнительное условие – он должен жить в крае.

Для тех, кто только начинает свою работу на политическом поприще, запущен проект «ПолитСтартап», ориентированный на молодежь до 35 лет. В рамках этого проекта новички получают поддержку уже состоявшихся партийцев и те помогают им эффективно пройти этап предварительного голосования.

Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. В течение недели жители края могут пройти на сайт и отдать голос за кандидата, которому они доверяют. По словам Алексея Додатко, решение о выдвижении кандидатов на любой уровень выборов «Единая Россия» принимает только по итогам предварительного партийного голосования, когда в отношении всех претендентов на выдвижение имеет возможность высказаться непосредственно избиратель. Это своего рода гарантия, что претенденты прошли качественный отбор.

- Одновременно с этим у нас происходит обновление нашего кадрового резерва. И, что не менее важно, в результате предварительного голосования мы формируем для себя реальную предвыборную повестку. То, что принято называть политической программой, создается в результате работы наших кандидатов с избирателями, которые представляют конкретные среды, трудовые коллективы, территории края, - отметил секретарь регионального отделения партии.

Добавим, что документы по процедуре предварительного голосования размещаются на сайте Красноярского регионального отделения партии и на портале pg.er.ru. Прием документов от кандидатов, желающих стать депутатами Госдумы, стартовал с 15 марта. В краевой парламент – с 19 марта. Заявки уже поступают, среди них есть как новички, так и уже знакомые имена. Документы принимаются до 29 апреля, а затем наступит агитационный период. И в срок до 14 мая все кандидаты должны разместить на сайте по два видеообращения: в первом должна содержаться презентация, чтобы избиратели могли познакомиться с ними. И второе – личная предвыборная программа.

И последний момент: как зайти на платформу в качестве выборщика. Сделать это можно через учетную запись на портале Госуслуг. Главное условие – гражданин должен быть зарегистрирован в Красноярском крае. В зависимости от прописки будут предложены четыре вида бюллетеней. Проголосовать можно за кандидатов только своего округа.