В Красноярске осудят адвоката, передавшего судье взятку в 1,2 миллиона рублей

Фото: скриншот видео СК по Красноярскому краю и Хакасии

История началась еще в далеком 2018 году в Красноярске. В декабре мужчина, которого должны были осудить за торговлю наркотиками в крупном размере договорился с зампредом Советского районного суда о взятке в 1,2 млн рублей. За эти деньги судья обещал вынести более мягкий приговор.

Передать взятку вызвалась адвокат мужчины Ольга Ганюшкина, которая входила в Первую Красноярскую краевую коллегию адвокатов. 8 февраля 2019 года её задержали силовики при получении денег от родственников подсудимого.

Несмотря на то, что во время облавы женщина отрицала получение денег, во время следствия, она во всем призналась, и даже помогла изобличить судью, которому взятка полагалась. Против юриста возбудили уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве».

Как передают в СК по Красноярскому краю, сейчас материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь адвокату грозит срок до 12 лет, либо штраф с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.