«Себя показать и на других посмотреть!»

Виктория Васильева. Фото: пресс-служба компании

Важно поддержать театры

Шестой конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» начал принимать заявки от профессиональных театров, молодежных творческих объединений и любительских трупп. Конкурс проводится при поддержке Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» среди театров из регионов присутствия золотодобывающей компании «Полюс» в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей.

Грантовый фонд составляет 6 млн рублей, его разделят между собой семь театров, которые войдут в шорт-лист после рассмотрения конкурсных заявок. Победителей объявят уже в начале июня.

- В этом году нам особенно важно провести конкурс и поддержать региональные театры после пандемии, - сказала директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева. – Развитие программ в области культуры и искусства в регионах присутствия «Полюса» – один из приоритетов компании. Красноярский край на театральной карте – совершенно выдающееся место, и каждый год в числе победителей обязательно есть театры из Красноярска и других городов региона.

Победители конкурса «Полюс. Золотой сезон» станут участниками фестиваля «Территория. Красноярск» в ноябре 2021 года, пообщаются с коллегами, посетят лекции и мастер-классы ведущих театральных деятелей. Коллективы, занявшие первые три места, представят свои спектакли в программе фестиваля. Оплата расходов на поездку осуществляется из средств грантов. Оставшуюся часть денежного приза коллективы-победители смогут направить на приобретение и ремонт декораций и реквизита, ремонт и оформительские работы в театре, организацию гастролей, участие в профильных мероприятиях и образовательных программах.

Заявки принимаются до 30 апреля 2021 года. Претендентам нужно предоставить заполненную анкету-заявку с описанием социальной миссии коллектива и видеозапись драматического спектакля для взрослой аудитории. Подробная информация на сайте конкурса theatre.polyusgold.com.

Глоток воздуха

В прошлом году в число трех победителей конкурса вошли Городской драматический театр Шарыпово, Красноярский театр им. А.С. Пушкина со спектаклем Олега Рыбкина «Мы, герои» и Театр коренных малочисленных народов Севера из Якутска с постановкой Сергея Потапова «Хуума».

Спектакль «Я нанял убийцу». Фото: Альгирдас Пуоджюнас (vk.com/konkurs.polyus)

- Мы несказанно рады, что в 2020 году заняли 1 место со спектаклем «Я нанял убийцу» режиссера Галины Зальцман, – говорит Снежана Лобастова, главный режиссер Шарыповского драматический театра. – В мае поедем на театральный фестиваль в Иркутск. Мы очень любим этот конкурс, потому что он предполагает не только материальную поддержку, но и дает возможность принять участие в семинарах, лекциях по современному искусству. Для театра Шарыпово – это глоток чистого воздуха! Наши артисты вполне могут конкурировать с другими театрами, в том числе и столичными. Призовые места показывают, что мы имеем право говорить со зрителем, это придает силы и уверенность. В этом году тоже попытаемся поучаствовать в «Золотом сезоне». Надеемся снова войти в число призеров.

Планирует подавать заявку на конкурс и Ачинский драматический театр.

Спектакль «Взаперти. История Любы». Фото: Ачинский драматический театр

- В 2019 году со спектаклем «Взаперти. История Любы» по пьесе Альбины Гумеровой заняли четвертое место, - рассказала директор театра Елена Панькова. - Получили финансирование, ездили на фестиваль современного искусства «Территория. Магадан». Наши артисты смогли поучаствовать в образовательной части мероприятия – это большой заряд энергии, новые знания, обмен опытом, возможность встретиться с коллегами из других театров. Это здорово, что в рамках конкурса и фестивалей можно и себя показать, и на других посмотреть. Сейчас художественный руководитель определяется, какой спектакль отправить на конкурс. Покажем театральным критикам наши работы, послушаем их профессиональное мнение и выберем.