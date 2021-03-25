Радость дарить книги

Глава Кежемского района Павел Безматерных в Детской библиотеке с шестиклассниками из Кодинской школы №3. Фото: пресс-служба администрации района

Кто бы что ни говорил, но телевидение, цифровые технологии вряд ли заменят живое, «бумажное» чтение. Каждый год «Комсомольская правда» отмечает февральский День дарения книг, отправляя журналы, энциклопедии, познавательную литературу в детские сады, школы, образовательные центры. Дарить книги приятно, еще более приятно видеть радость в глазах детей и библиотекарей, которые довольны пополнению на книжных полках. Поэтому акция книгодарения стала круглогодичной. На прошлой неделе книги разъехались по библиотекам Кежемского района.

16 марта глава Кежемского района Павел Безматерных встретился в Детской библиотеке с шестиклассниками из Кодинской школы №3 и вручил книги и детские журналы. Он рассказал ребятам, что в его детстве книга считалась ценным подарком.

Павел Безматерных рассказывает ребятам о книгах. Фото: пресс-служба администрации района

- Сейчас книги стали более доступными, их можно купить в магазине, почитать в интернете. В моем детстве найти интересную книгу можно было только в библиотеке. Я любил читать и художественные произведения, и научно-популярные книги. Обращал внимание на зачитанные книги, немного потрепанные, зачитанные до дыр – это значило, что книгу прочитало много людей и она, скорее всего, хорошая, увлекательная, - поделился воспоминаниями Павел Безматерных. – К 10 годам я прочитал все книги Александра Дюма, Джека Лондона, Алексея Черкасова, который писал о Сибири. Книги развивают нашу фантазию, дают нам знания, помогают выбрать будущую профессию. Читайте книги с удовольствием и будьте эрудированными!

В библиотеке села Недокура. Фото: пресс-служба администрации района

Среди подаренных книг издания для самых маленьких – «Как Лунтик в гости ходил. Книга для разглядывания и творческого общения с детьми», «Лео и Тиг. Большая таежная история. Книга с заданиями», так и для ребят постарше – «Дикие пекари», «Игры мангалов», «Школа юного кондитера. Как открыть свой сладкий бизнес после школы», «Академики против вирусов. Что нас ждет завтра?», «Тайна трех государей». Есть из чего выбрать!

Александра Калугина и директор Недокурской библиотеки Ирина Сентебова. Фото: пресс-служба администрации района

- Ребята слушали рассказы о книгах с большим интересом. Особенно им понравилась книга про Тунгусский метеорит. Необычные, загадочные явления всегда интересны детям. Тем более что это событие немного связано и с нашим районом, - рассказывает организатор акции, руководитель детско-молодежной организации Кежемского района «Алые паруса» Александра Калугина. – Метеорит пролетал над селами Яркино, Недокура, Кежма, и жители до сих пор помнят рассказы очевидцев – необычное свечение в небе, как среди спокойной и тихой погоды резко налетел ветер, который приподнимал крыши у домов.

Для сельских библиотек книги действительно ценный и нужный подарок.

Ребята из Заледеево рады новым книгам. Фото: пресс-служба администрации района

- Акция книгодарения больше всего необходима для библиотек в отдаленных селах. Например, в Климино живет совсем немного людей, школьников – человек 20, - продолжает Александра Калугина. – Не у всех есть ноутбуки, смартфоны, со связью возможны проблемы. И библиотека для жителей села – культурно-просветительный, информационный; образовательный центр. Поэтому большую часть книг мы отвозим в сельские библиотеки – Климино, Недокуру, Заледеево. Планируем поехать в Ирбу и Тагару.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Книги поступили в библиотеки благодаря участию в акции книгодарения Приангарского ЛПК и его генерального директора Павла Ложкина:

Павел Ложкин. Фото: пресс-служба компании

- Наше предприятие – одно из самых крупных в Кежемском районе. Большая часть сотрудников – местные жители. Нам важно, чтобы люди в районе всегда чувствовали внимание, даже в самых отдаленных поселениях. Поэтому мы с радостью принимаем участие в такой доброй акции. Книга – лучший подарок и для взрослого, и для ребенка. Издания, которые мы передали библиотекам района самые разнообразные – красочные энциклопедии, исторические книги, о животных. Уверен, они помогут ребятишкам познать мир и совершить много интересных открытий!