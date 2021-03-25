«Заработал водопровод – и мы почувствовали себя арабами, у которых пошла нефть!»: дневник дачницы коронавирусного периода

Без водопровода Валентина и ее семья прожили месяц. Фото: из архива героя публикации.

Пандемия подкралась незаметно: ровно год назад мы столкнулись с тем, что называют самым серьезным вызовом XXI века. Маски-перчатки, локдаун, самоизоляция… От новой реальности одни закрылись дома, другие решили переждать карантин на природе.

Предсказуемо: спрос на аренду дач в 2020-м оказался небывалым. В этом году он тоже обещает быть высоким, но без ажиотажа. «Многие уже накупили себе дач, поэтому интерес к ним заметно снизился», - поясняет эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин. Но это касается, в основном, двух столиц. В регионах – картина другая. Спрос по-прежнему выше, чем предложение. Тем более что Европу накрыло третьей волной коронавируса. А, значит, Россия готовится. И, если снова все закроют, дача (коттедж, загородный дом) остается неплохим вариантом.

Каково это, взять в аренду домик в деревне? Своим опытом поделилась с «Комсомольской правдой – Красноярск» сибирячка Валентина Чигрина. Коренная горожанка, блогер, основательница популярного движения «Бегодевочки» признается: «Дача – это моя война. Всегда было пыткои копаться в земле, таскать лейки. Но в этом году лед тронулся!». В первые же дни карантина сняла дачу и уехала туда жить. Вместе с семьей – мужем-предпринимателем, маленькой дочкой и родителями. Вот выдержки из инста-«дневника» Валентины, в нем все – плюсы, минусы, лайфхаки.

Вместо Лувра грядки

30 марта

Мы уехали в деревню (урочище Боровое, Манский район – прим.ред.). Удобства здесь на улице, надо топить печку и возить воду из ручья. Но для меня это сейчас более естественно и правильно, чем карантин в квартире. Не хочу больше каждый день делать масочки, принимать часовую ванну с обертываниями и смотреть фильмы. Вместо того чтобы виртуально гулять по Лувру, я сейчас выбираю копать грядки и убирать листву с огорода.

Коренная горожанка, она уехала жить на дачу сразу после начала пандемии. Фото: из архива героя публикации.

1 апреля

Искренне посоветовала друзьям, у которых есть дача, переезжать туда. Для меня это все началось еще 3 недели назад, поэтому я успела прочувствовать что:

- возможность выйти в огород и лес с утра и дышать свежим воздухом стоит того, чтобы пожертвовать комфортным туалетом;

- рубить дрова и таскать воду в качестве нагрузки лучше, чем делать йогу с открытой форточкой;

- баня в конце насыщенного дня лучше, чем спа-процедуры в ванной комнате;

- жить в деревенском домике всей семьей вместе лучше, чем сидеть по отдельным квартирам.

Фотосессия на фоне цветущих яблонь. Фото: из архива героя публикации.

3 апреля

Вчера был классный день - первый раз растопили баню. Перед этим я ее час отмывала после зимы (я тут у нас за директора клининговой компании: если берусь что-то драить, то уж чтобы все блестело, как у кота). В противовес общей неопределенности и хаосу хочется в своем пространстве иметь порядок.

Клещей победили, остались соседи

14 апреля

Утром сняли первого клеща! В обед уже сделали обработку всего участка. Приехали быстро, распылили антиклещ за 20 минут.

Кратко о процедуре:

- сейчас обрабатывать самое время, ведь если надымить на грядки, есть с них можно не раньше, чем через 20 дней;

- мы сделали обработку от всех насекомых, а это значит, у нас не будет ни клещей, ни муравьев, ни тли. Можно еще выгонять с участков грызунов, да и вообще, кого угодно. Жаль, не распространяется на соседей-меломанов;

- после обработки час не лежать на траве; - хватит на 1,5 месяца;

Стоимость 15 соток – 3500 рублей.

Как почувствовать себя женой шейха

24 апреля

Как мы прожили месяц без туалета и водопровода. Переезжать в апреле в летний домик с замерзшей системой водоснабжения изначально было шагом рискованным. Но таковы были правила у этой странной игры. Мы их приняли и потерпели. Воду носили из ручья. Грели на печке. Мылись через день в бане. А каждое утро - на улице. Ледяной водой. Это вам не спа-курорт, конечно.

Пару дней назад мы решили, что земля достаточно прогрелась, чтобы дать воду. Насос в яму, открыли краны, ждем. Два дня ничего не происходит. Мудрый муж сказал - вода, как и Гитлер, приходит неожиданно, в 4 утра. Как словом, так и делом, сегодня, 4:00, из крана пщ-щ-щ-щ-щ-щ. Боже! Так вот что чувствовали арабы, когда у них пошла нефть! Егор в трусах бегает по саду, закрывает вентили, в глазах – счастье, граничащее с безумием. Пишу этот пост теплыми руками, после приятного утреннего душа! Чувствую себя женой шейха, не меньше. Нет лучшего способа оценить все, что у вас есть, чем походный туалет на месяц.

Йога на террасе, почему нет? Фото: из архива героя публикации.

Свой угол или свобода?

14 мая

Городские, угадаете, сколько в современном мире стоит машина дров? Я вот раньше и не знала, что так дорого! Если мерить в розовых куртках MICHAEL KORS, то примерно, как три куртки. С доставкой! Мы тут уже курток на восемь нажгли с начала изоляции.

18 мая

До нас эту дачу снимали люди, которые вырастили крапиву по пояс и только пели песни под гитару, как сказал наш сосед-трудяга. Наверное, они думали: зачем вкалывать, если в следующем сезоне съедем. У меня тоже раньше рука не поднималась на то, что не мое по документам.

Менять точку зрения начала после того, как прожила 8 лет в своей , но очень «временной » квартире. Впереди был переезд в новый дом, поэтому ну, смысл ставить новый кран на кухне и менять входную дверь, которая пропускает крики соседей? И так 8 лет. А потом планы поменялись, переезда не случилось, а кран остался, и дверь осталась. И вышло точно по поговорке - нет ничего более постоянного, чем временное.

Сейчас соорудим букет из сирени. Фото: из архива героя публикации.

Так что я совсем не жалею вкладывать душу во временное жилище, снимаю и переезжаю и обуючиваю с удовольствием. Я же здесь и сейчас - в этом месте! И красиво должно быть здесь и сейчас. Егор тоже не парится, с утра до ночи копает чужой газон и разбирает чужие теплицы. И все при деле и все довольны. И если в следующем году заедут другие жильцы, то пусть им тоже будет красиво.

Жгучий роман

24 мая

У меня тут любовь случилась. С крапивой! Сначала я ее просто нещадно драла в саду, а потом подумала - надо из этого извлечь пользу, раз уж все равно силы трачу. Польза получилась на все деньги, витаминизируемся всей семьей ! Ловите рецепт крапивного супа, получается ооочень вкусно и полезно.

Крапива должна быть молодая, если не очень - то берите только верхние части, без жестких стеблей. Суп можно варить на мясном бульоне, можно на воде, зависит от того, на какой вы стороне вегетарианства. Кидайте в суп все, что любите. У меня был стандарт: картошка, морковка, лук. Если любите зажарку - зажаривайте.

Дальше суп просто варится до готовности, только в нем нужно оставить много бульона. Крапиву положить в дуршлаг, ошпарить. Порезать (жечься она уже не будет), и две минуты варить в супе. Разбить в суп пару яиц, по гармонии вкуса они подходят идеально. На кастрюльку супа нужен хороший пучок крапивы. Девочкам - бонус: остаток крапивы положить в блендер, потом кашицу на лицо на 15 минут, это суперпитательная маска с вау-эффектом, у меня от (инновационной профессиональной косметики – заменено, прим.ред.) такого не было.

Вот это урожай! Фото: из архива героя публикации.

С новой дачей!

После лета на даче семья вернулась в город. И заскучала: все не то, даже воздух. Вот и решили: продолжаем в том же духе.

- Вторую дачу нашли также, через знакомых, - говорит Валентина. – Она в поселке Раскаты, это по дороге в аэропорт. Теперь подход у нас был другой. Первая была для работы, дачного лета с грядками. Цена вопроса – сопоставима с арендой двукомнатной квартиры в Красноярске. Второй дом - больше инстаграмный, для отдыха и прогулок. Нет речки, но есть кондер, удобства, даже помощник. Но и стоимость – в два раза дороже.

Зима на даче - это весело. Фото: из архива героя публикации.

23 октября

Этот дом с концепцией света. Очень много окон, и утро начинается не тогда, когда мужу на работу и даже не тогда, когда дочка проснулась, а когда встало солнце). Сегодня в 7.30, но я без претензий, для меня свет - главное в доме, и если выбирать между выспаться и панорамным видом, то точно второе.

Вторая дача оказалась куда комфортнее. Фото: из архива героя публикации.

25 октября

Даже здесь, за 40 километров от города, слышно, как в головах у людей подсвистывают пули. Что поделать, время такое, нестабильное. Чем хороша деревня - тут свистит только наш помощник Джамшит, когда собаку зовет. А вообще здесь у нас печка, снега, просторы, березы - бальзам для души русской. Что мы опять свалили из города? Много знакомых болеют, у мамы в подъезде больные, и мы решили опять пересидеть нашей антиковидной компашкой. Сидим, едим-пьем, по усам течет и в рот попадает. Килограммы, набранные за время летнего карантина, потихоньку удваиваются. Зато в голове полный порядок, нет времени и дела до ерунды и всегда есть чем заняться: печь, дочь, лечь, бег. Насчет последнего, кстати: места для бега здесь просто потрясающие!

М-м-м-молочко деревенское. Фото: из архива героя публикации.

3 ноября

О чем редко задумываются люди, мечтающие о собственном доме? Когда привык жить в городе, где водопровод есть умолчанию, история с добычей воды в загородном доме может стать тем еще квестом. Вам придется узнать волшебное слово «скважина», а еще понять, что в каждом месте, оказывается, своя вода, со своими «специями» и добавками. И только ваша карма решает, насколько они будут неприятными. Заранее и честно вам никто о чистоте подземных вод не расскажет, это не в интересах продавцов и домовладельцев. Мы, конечно, за два сезона съемных домов уже привыкли - для бочек с водой всегда есть место в багажнике. Но энтузиазма на покупку или постройку дома у меня поубавилось. Если раньше я визуализировала балкон в стиле шале, кружевной пеньюар, кружку капучино, и чтоб утренние ласточки приносили мне росу в своих маленьких клювиках, сейчас это все готова променять на чистую воду из крана. Даже от ласточек могу отказаться.

30 ноября

Как же мы здесь привыкли к этому! Обнимашки с собаками, дочкин румянец от мороза. Свежее деревенское молоко каждый день, от которого эта булочка становятся еще более щекастой и аппетитной. Мясо на огне. Печка. Баня. И главное - синее небо и свежий воздух, сегодня ездили в город – вспомнили, что такое смесь смога, дыма и сероводорода. Я в замешательстве, хочется, конечно, вернуть все как было до ковида, с другой стороны, такая простая жизнь сразу закончится, придется опять вернуться в город, ходить в садик. Работать! Реже играть с дочкой, реже собираться всей семьей за столом. К собакам ездить только в гости на выходные. Может, даже краситься снова начать придется?

На даче свои развлечения! Фото: из архива героя публикации.

(Продолжение следует. Сейчас Валентина и ее семья живут и в городе, и на даче, 50 на 50. Рекомендуют - очень удобно!).

ВРЕЗКА

Хочешь выбрать дачу в аренду, что надо учесть?

Татьяна Кудряшова, дачный эксперт:

Первое, что необходимо предпринять – спрашиваем у хозяев документы на право собственности. И заключаем договор именно с ними, а не с кем-то из родственников! Это важно.

Второе - обязательно заранее узнайте, какие у вас соседи. Если дача предназначена для отдыха, а соседи неблагополучные, вряд ли что-то получится.

Третье – выясните, какая там вода? Посмотрите, есть ли свет, отопление? Ведь в Сибири может быть прохладно даже летом. А, скажем, если у вас маленькие дети, они не выносят такой температуры, начинают простывать.

Если берете в аренду дачу, чтобы, в том числе выращивать урожай, не ездите туда, пока не сойдет снег. Отправляйтесь, когда все растает. Тогда можно понять, в каком состоянии грядки и теплицы, а также плодовые деревья. Если вас все устроит, можно смело заключать договор.

Кроме того, к даче обязательно должен быть нормальный подъезд! Изучите этот вопрос, посмотрите, какие там дороги, есть ли доступ к дачному домику. Кстати, этот момент можно даже прописать в договоре. Ведь если кто-нибудь из соседей перекроет дорогу, вы не сможете нормально отдыхать и работать, будете мучиться все лето.