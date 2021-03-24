Угрожал зарубить мать и пятерых детей: в Красноярском крае будут судить дебошира, взявшего в заложники целую семью

В Красноярском крае будут судить дебошира, взявшего в заложники целую семью. Стоп-кадр видео

- Я убью ее, в всех убью, не заходите! – нетрезвый мужчина в неадекватном состоянии поставил на кухонный стол трехлетнюю девочку. Так, чтобы через окно полиция увидела, что он не намерен шутить.

В запертом изнутри доме находились еще четыре ребенка и их мать, перепуганные насмерть. Детям – от 6 месяцев до 5 лет, они от страха забились под кровати. А агрессор продолжал кричать и требовать, чтобы ему принесли 100 тысяч рублей и предоставили машину уехать, иначе – он не выпускал из рук топор – грозился порубить всех. Страшно подумать, а вдруг сделал бы.

Все это происходило утром 9 октября 2020 года в районном центре селе Тасеево Красноярского края. Силовики сработали профессионально: державшего в заложниках целую семью, скрутили, никто не пострадал. Следствие длилось недолго – когда 25-летний подозреваемый пришел в себя и осознал, что он натворил, он тут же, как на духу, во всем признался.

Как оказалось, еще в конце сентября он поссорился и угрожал убить 59-летнюю тещу. А накануне нападения поссорился с женой. Был сильно пьян и агрессивен. Чтобы унять его, вызвали полицию. Но когда приехал участковый, пьяный дебошир запустил в него топором. В результате ранил сотрудника полиции и повредил служебный автомобиль. Потом сбежал и укрылся у своей 29-летней знакомой (с которой у него ранее также были отношения). А когда под утро увидел под окнами ее дома полицейских, рассвирепел и устроил сцену с заложниками.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом следкоме, уголовное дело было заведено по трем статьям: «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». И третья статья - «Захват и удержание лиц в качестве заложников, совершенные в целях понуждения государства совершить какое-либо действие и воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложников, совершенные с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух и более лиц».

Расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Причем процесс пройдет в 1-м Восточном окружном военном суде.

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Село Тасеево, районный центр в Красноярском крае. Во дворе старого деревянного дома на окраине полно полиции с спецэкипировке, с автоматами наперевес. Внутри дома работают оперативники и представители следкома – составляют протоколы, берут показания (подробнее).