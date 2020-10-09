В Красноярском крае мужчина взял в заложники мать с пятью детьми

Подозреваемый задержан Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Село Тасеево, районный центр в Красноярском крае. Во дворе старого деревянного дома на окраине полно полиции с спецэкипировке, с автоматами наперевес. Внутри дома работают оперативники – составляют протоколы, берут показания.

Рядом в комнате стоит молодая женщина – хозяйка дома. Слышны голоса ребятишек. В целом все успокоились. А ведь еще пару часов назад здесь неадекватный мужчина едва не устроил кровавую расправу – он взял в заложники свою знакомую, а вместе с ней и пятерых маленьких детей. И грозился порубить всех топором, если не будут выполнены его требования.

Во дворе полно полиции. Стоп-кадр видео

Очевидцы уверяют, что участковый, который попытался поговорить и успокоить дебошира, получил топором по ноге.

В полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности, что звонок поступил от соседей. 25-летний неоднократно судимый местный житель был в состоянии алкогольного опьянения, когда пришел в дом своей знакомой. Она, по всей видимости, стала его прогонять. Шум и крики привлекли соседей, которые и сделали звонок в полицию.

- В ходе выяснения обстоятельств мужчина стал вести себя агрессивно, топором повредил служебный автомобиль. При задержании гражданина тот закрылся в доме, где находилась его знакомая 1991 года рождения, а также пять ее малолетних детей, и удерживал их там, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сени дома приходилось брать штурмом. Стоп-кадр видео

В ходе переговоров агрессора удалось отвлечь, силовики окружили дом, задержали его и в наручниках доставили в отделение полиции. В Тасеево выехал исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник полиции Юрий Завьялов, который на месте руководит всеми оперативными мероприятиями.

Женщина и ее дети не пострадали. Стоп-кадр видео