Старый кнопочный телефон спас 20-летнего жителя Тувы, проплутавшего неделю в тайге

Спасенный Айдаш Сарыглар Фото: Служба ГО и ЧС по Республике Тува

История Айдаша Сарыглара из Тувы, что проблудил в тайге семь дней без еды и воды – очередной сюжет для «Выжившего»*. 12 марта он отправился на лошади из своего села Аржаан (98 километров от столицы Тувы Кызыла, население – 800 человек) в соседний Ээрбек по делам - Айдаш заканчивал техникум по профессии животновода, и стал чабаном, пасет, ухаживает за лошадьми. Проезжал туда и обратно бессчетное количество раз, расстояние – всего 60 километров. Но может быть, эта самоуверенность и подвела... Несмотря на сильную метель, поднявшуюся с самого утра, выехал, не взяв с собой ничего, кроме мобильного телефона – старенькой, но надежной конопочной «Нокиа».

Тот самый телефон Фото:

- Он помог по хозяйству, приготовил всё для растопки печи вечером. Я сама это сделать не могу, здоровье не позволяет, - рассказывает тётя Айдаша, опекун (он сирота) Полина Васильевна. - Я видела, как он напоил наших лошадей, затем переоделся, взял коня и уехал. Он часто ездит в Ээрбек по своим рабочим делам, никакого запаса воды и еды он с собой не взял. Да и зачем? Тут недалеко же. Правда, одет был тепло, у нас раз сильно ухудшилась погода: зимняя куртка, ватные штаны, валенки из натуральной шерсти.

Айдаш должен был вернуться к вечеру, обещал помочь тёте с печкой и другими делами, но дома он так и не появился. Родственники, правда, не удивились и не забеспокоились, он часто оставался в Ээрбеке у друзей, скорее всего, поступил так и на этот раз, тем более, пурга разошлась пуще прежнего.

А 13 марта утром Полине Васильевне позвонили из администрации района, Пий-Хемского кожууна: «На нас вышли спасатели, им звонил ваш племянник, он заблудился!».

Из-за глубокого снега, пешком прочесывать лес было невозможно Фото: Служба ГО и ЧС по Республике Тува

- Я была не просто удивлена, это меня шокировало. Как же так? Ведь для него окрестности, как родной дом. Он знает каждый овраг здесь. Сказали, что из-за плохой погоды потерял ориентиры, что будут искать.

- У нас, если что-то случается, все сразу приходят на помощь, - рассказывает председатель сельсовета Аржаана Екатерина Тулуш. – Поэтому к поискам подключилось все село. Мужчин отпускали с работы, и они как могли, прочесывали местность. Вам трудно это объяснить, но представьте: у нас еще зима, снег и не начинал таять, пешком далеко не уйдешь, сугробы такие, что тонешь. Подключали снегоходы, лошадей, нарты. Искали практически сутками.

Тем временем, пробивал дорогу и Айдаш. Надежда была только на мобильный, и связь, благо, брала хорошо. В первые двое суток Айдаш несколько раз в день звонил в службу спасения 112, пытался рассказать, что вокруг, где находится, но понять где он, никто не мог. Лес, горы, - ни одного явного опознавательного знака. Потом Айдаш стал отключать телефон, чтобы сохранить заряд батареи, и включал его не чаще одного или двух раз в день, описывая, что вокруг, - все бесполезно! Спасатели подключили беспилотники с тепловизорами, вывели снегоходы – увы... В трубке звучал его голос, но сам парень словно растворился в тайге.

Местность, где пропал тувинец Фото: Служба ГО и ЧС по Республике Тува

- Мне рассказали, что своего коня он оставил в лесу почти в самом начале. Лошадь не могла идти по лесу, падала, застревала в снегу. Сугробы были слишком для неё большие. Думаю, что ему было очень тяжело её бросить, он вообще страстно любит лошадей, но другого выбора не было, - говорит Полина Васильевна. – Ничего не ел все это время. Только жевал снег. Даже костер развести не мог, ни зажигалки с собой, ни спичек.

Температура в эти дни опускалась от минус 17 до минус 22, ветер поднимался до 28 метров в секунду. Шансы таяли с каждым днем.

- Технически нет возможности точно «запеленговать» человека по мобильному, - говорит заместитель руководителя Службы ГО и ЧС Республики Тыва Снежана Шойзат. - Мы связывались с сотовым оператором, но получали не совсем корректные данные, которые не могли помочь. Повторюсь, таких возможностей в принципе нет, а здесь еще учтите искажение сигнала из-за сложного рельефа (тайга, горы). Та же сложная местность, не точные описания, погодные условия, - все это существенно осложнило поиски.

Местность, где пропал тувинец Фото: Служба ГО и ЧС по Республике Тува

Чудо случилось 19 марта.

- В 9:15 утра Айдаш Буянович вышел на связь, - рассказывают спасатели. – Он в очередной раз описал местность, и мы поняли, где он - потому что ее уже подробно прочесывали наши группы, внимательно изучали по картам, но его тогда не нашли. Известно, что неподалеку есть чабанская стоянка. По телефону руководитель поисковой группы Аяс Сарыглар вел Айдаша к ней, одновременно отправились туда и наши спасатели. Примерно через час Айдаш «вместе» со спасателями вышел к чабанской стоянке в местечке Могой. От села, из которого Айдаш вышел, Аржаана - это 37 километров, а географически значительно правее пункта назначения, Ээрбека.

Первую помощь оказали живущие на стоянке чабаны. Говорят, все произошло как нельзя вовремя. К этому моменту Айдаш уже не мог идти, почти полз... Видимо, этим в первую очередь и спасся – все время двигался, даже когда уже не было сил.

Выживший Айдаш попал в заботливые руки чабанов Фото: Служба ГО и ЧС по Республике Тува

Его отпоили горячим чаем, дали немного хлеба – после стольких дней голодовки есть надо очень аккуратно. А через пару часов прибыли и спасатели. Выяснилось, что эту местность они тоже прочесывали, и, возможно, разминулись с пропавшим совсем немного, - сейчас сказать уже трудно.

Подробностей своего путешествия Айдаш еще родным не рассказывал, он в больнице. Семь дней скитаний не прошли, конечно же, даром, состояние тяжелое. У него сильное истощение, серьезное обморожение ног, врачи делают все, чтобы избежать ампутации. С близкими он немного поговорил по видеосвязи.

- Поправится, на ноги встанет, а потом буду расспрашивать, - в голосе тети чувствуется одновременно и не прошедший страх, и радость. – Но это же такое чудо, что он выжил!

*«Выживший» - знаменитая киноистория об охотнике Хью Глассе, которого серьезно ранила медведица, и бросили умирать товарищи, оставив его одного в неизведанных просторах Дикого Запада. Хью Гласс задался целью выжить и отомстить бросившим его на погибель охотникам, несмотря на суровую зиму, дикую природу и враждебные племена индейцев. Фильм с Леонардо ДиКаприо и Томом Харди в главных ролях вышел на экраны в 2015 году.