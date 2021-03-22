«Мишка медленно умирал возле школы»: под Красноярском неизвестные подстрелили собаку

Под Красноярском неизвестные подстрелили собаку. Фото: ТВК Красноярск

Большой трехцветный лохматый пес-дворняга лежал неподалеку от школы и тяжело дышал. Казалось, вместе с ручейком крови из раны уходит сама жизнь. Сколько он так пролежал, день ли два, неизвестно. В селе Бархатово (по трассе от Красноярска около 40 километров) все друг друга знают, поэтому считают: бездомного и доброго по своей натуре пса могли покалечить чужаки. Свои наверняка не стали бы этого делать.

Пуля попала в заднюю лапу, пробила кость, пес лежал и скулил от безысходности. Но на выручку ему пришли добрые люди. Сообщение о раненой дворняге в местном чате прочитала общественница Марина Якубенко. Она и рассказала «ТВК Красноярск» историю спасения:

- Я была не дома, но стала искать, кто может увезти в ветеринарную клинику. Спасибо огромное Елене Сторожевой, она нашла человека с машиной, и поехали. Спасибо и главе сельсовета Ивану Попову, это он отправил мужиков из ЖКХ, чтобы нашли собаку. В ветеринарной клинике ей сделали рентген, оказалось, что в кости пуля. Так мы и узнал, что собаку стреляли.

Мишку – так назвали бедолагу – прооперировали. Вытащили пулю, вставили спицу и пластику. А он, почувствовав заботу, расслабился и уже настроился на поправку. После обезболивающих препаратов начал есть. Пробудет в стационаре еще три дня, а затем что-то надо делать: выпускать на улицу нельзя. Мишке нужен хозяин и свой дом. Если вы хотите взять его к себе, звоните по телефону: 8 (902) 928-92-29.

Кстати, заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными уже написано.