Петр Пимашков идет на выборы в Госдуму в 2021 году. Фото из личного архива

Решение принято: Петр Пимашков идет на выборы в Госдуму в 2021 году

Не время уходить – есть планы, которые предстоит реализовать

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Есть партийное решение, что я приму участие в праймериз. И в случае победы выставлю свою кандидатуру на выборах в Госдуму в сентябре, - ответил Петр Пимашков на вопросы журналистов, касающихся его дальнейших политических планов. Тем самым от первого лица он опроверг появившуюся информацию о том, что намерен сменить направление деятельности. Недавно в соцсетях заговорили о том, что красноярский политик больше не намерен баллотироваться в Государственную Думу. Теперь выясняется, что слухи не соответствует действительности.

Зачем и почему опытному политику и хозяйственнику новый пятилетний срок в Государственной Думе Российской Федерации? Ответ простой:

- Нужно продолжить работу над десятками вопросов, которая уже ведется, - отвечает Петр Иванович. – К примеру, мы добились строительства в Емельяновском районе школы, детского сада и поликлиники. Но возникли проблемы, связанные с зонированием приаэродромной территории. И их срочно надо решать. До сих пор остро стоит вопрос с подачей питьевой воды в Емельяново и ближайшие к нему населенные пункты.

Помимо задач, которые нужно решать на местном уровне, есть еще и проблемы на уровне федеральном. Например, экологическая ситуация в ставшем родным для Пимашкова Красноярске. Создан задел многих начинаний, полезных городу и всему 55-му округу, интересы которого он представляет.

Сегодня красноярцы верят в Петра Пимашкова, поддерживают. А он чувствует это и готов направить свои силы и опыт, чтобы сделать максимум от него зависящее и выполнить наказы земляков и избирателей.

Наша информация

Петр Иванович Пимашком родился в Могилевской области Белоруссии, но вся его жизнь, по сути, связана с Красноярском. Здесь он учился, начал свой трудовой путь на Красноярском комбайновом заводе: от слесаря сборщика – до начальника одного из цехов. Получил огромный опыт работы в комсомоле и крайкоме КПСС.

В мае 1996 года Петр Пимашков стал и.о. главы Красноярска после отставки своего предшественника и затем четырежды выбирался на пост руководителя городской администрации. Причем все выборы выигрывал с большим отрывом от соперников. В последний раз в марте 2008 года он набрал больше 70 % голосов избирателей. Становился «Мэром года» в 2002-м году, Лучшим главой муниципального образования в 2007-м. В декабре 2011 года сложил полномочия в связи со своим избранием в Госдуму.

За годы своей работы в парламенте, Петр Пимашков выступил соавтором 206 законодательных инициатив и поправок. Член комитета Государственной думы по энергетике.

А красноярцы помнят Петра Ивановича по его делам. При нем в краевом центре появились новые фонтаны, фигуры вертикального озеленения и пальмы, без которых сегодня невозможно представить Красноярск. Инициативы Пимашкова – парк флоры и фауны «Роев ручей», пушка на Караульной горе (к сожалению, сейчас ее убрали), памятники Виктору Астафьеву, Андрею Дубенскому, командору Резанову. Александру Пушкину. А еще Биг-Бен на здании городской администрации, трудовые отряды школьников, весенние субботники. И самые лучшие и веселые карнавалы в честь Дня города.