Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае 15 марта 2021: скончались еще 12 человек

Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших – 135 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Диагноз коронавирус в Красноярске 15 марта 2021 подтвердился еще у 133 человек. Общее число заболевших коронавирусом в регионе – 64 747 человек.

Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших – 135 человек. С начала пандемии от коронавируса излечились 59 942 человека. Число активных случаев на 15 марта 2021 – 4 805.

Количество погибших за сутки – 12 человек. За все время от коронавируса в Красноярском крае погибли 2 984 человека. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки не изменился – 0,2%.

Наибольшее число случаев заболевания ковидом за сутки:

- Красноярск – 34;

- Ачинск – 8;

- Канск – 7.

- на сегодняшний день 12 322 человека под наблюдением врачей (+1008 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 819 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 462 761 (+3121 за последние сутки), - добавили в красноярском оперштабе.