В Красноярском крае впервые прошло соревнование собак-нюхачей

В Красноярске состоялся первый кинологический конкурс по выявлению запахов. В нем приняли участие 30 «носов». Профессиональное название этой дисциплины — ноузворк, она учит собак искать запахи и определять их источник. К удивлению зрителей, половину призовых мест на конкурсе забрали вовсе не породистые конкурсанты, а подопечные красноярского приюта «Поводог».

Судьи разделили мероприятие на 4 категории — поиск запахов на предметах, в транспорте, внутри помещения и самое сложное – на свежем воздухе. Для победы собаке необходимо было определить местонахождение запаха за 2 минуты. Для поиска обычно используются запахи эфирных масел — например, аниса, гвоздики, лаванды, кипариса. Красноярские конкурсанты искали палочку корицы.

«Работники носом» реагировали на запах по-разному — кто-то указывал на источник лапой, кто-то принимал определенную позу, а кто-то утыкался в нужный предмет мордой. Дебютант и победитель соревнований — беспородный Бруклин — определив запах, на несколько секунд замирал, а затем уверенно смотрел на кинолога.

Собаки из приюта «Поводог» уже показывали отличные результаты на соревнованиях по аджилити, фристайлу. Теперь они отличились и в конкурсе «ноузворк»

Дорис выиграла соревнования в категории «предметы», безошибочно угадав, в каком контейнере спрятана палочка корицы. Келли заняла 3-е место в категории «транспорт». Она начала заниматься ноузворк позже всех, но на конкурсе не растерялась и сразу уткнулась носом в пряность. А вот юная Гайя на испытании переволновалась. Когда пришла ее очередь угадывать, на улице задул сильный ветер, и рядом громко хлопнула дверь. Из-за этого Гайя немного запуталась в показаниях, но все равно произвела на зрителей прекрасное впечатление.

Бывшие подопечные приюта – Лиса и Роника – завоевали призовые места в категориях «открытое пространство» и «помещение». Хозяева водят их в приют «Поводог» на обучение азам ноузворка. Курс стартовал в октябре прошлого года, собаки развивают на нём поисковые навыки и укрепляют контакт с хозяевами. Сотрудники приюта говорят, что их питомцы — как нынешние, так и выпускники — схватывают все на лету и обожают радовать кинологов своими достижениями.

Приюты «Поводог» проводят обучающие курсы для собак и их владельцев, организуют уроки для школьников и тренинги для волонтеров

По инициативе общественного деятеля Олега Дерипаски фонд «Вольное Дело» начал развивать программу защиты животных в 2014 году. Первым проектом фонда в этой области стал приют для собак «Поводог», открытый в Сочи накануне зимней Олимпиады. В 2018 году такие же приюты появились в Красноярске, Иркутске, Абакане и Наро-Фоминске. Они оборудованы утепленными вольерами и ветеринарными кабинетами. В каждом приюте работают опытные кинологи и зоопсихологи, которые готовят животных к переезду в семью. Миссия приюта — сформировать культуру гуманного и ответственного отношения к животным, а также объединить зоозащитников и волонтёров из российских регионов.

Летом прошлого года приют «Поводог» запустил по городам Хакасии и Краснодарского края ветмобили для стерилизации собак и кошек. За полгода ветврачи бесплатно стерилизовали более 1 200 кураторских и домашних животных. В красноярском приюте «Поводог» операции проводятся в специализированном ветеринарном блоке. За два года существования программы в Красноярске было проведено более 2 200 операций.

Следить за развитием программы можно в социальных сетях instagram.com/povodog.