Коронавирусом в Красноярском крае заразились еще 138 человек

Коронавирус в Красноярском крае на 11 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, коронавирусом в Красноярском крае за сутки заразились еще 138 человек. Общее число подтвержденных диагнозов – 64 203. Вместе с тем вылечился за минувшие сутки 131 человек.

Общее число переболевших красноярцев – 59 400 человек. Продолжается прирост летальных случаев. Жертвами ковида стали 13 пациентов, а за все время погибли 2 937 человек.

Темп прироста за сутки, как и прежде, 0,2%.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11557 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1104 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 892. Проведено тестов на коронавирус всего 2442864, из них за последние сутки 5248, - передают в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Наиболее число зараженных коронавирусом в регионе выявили:

- в Красноярске – 68 человек;

- в Емельяновском районе – 13 человек;

- в Сосновоборске и Назарове – по 11 человек.