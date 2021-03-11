Мошенники в ролях следователей и прокуроров: Россию захлестнула волна интернет-преступлений

Мошенники применяют все более технически продвинутые методы краж денег Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В России стремительно набирает обороты новая мошенническая схема: аферисты виртуозно мимикрируют под полицейских и следователей. А своих жертв вербуют как спецагентов, прося их помочь изловить преступников. И люди клюют. Способы отъема денег на конкретных примерах прокомментировал Алексей Дрозд, начальник отдела информационной безопасности компании СерчИнформ (российского разработчика средств информационной безопасности).

Бедная Лиза и лжеполицейские

Зеленогорск (Красноярский край). Начало февраля 2021 года.

Вечером на мобильник 54-летней Елизавете К.* позвонили с неизвестного номера. «Здравствуйте! Я из службы безопасности банка, - бойкий голос не давал опомниться. – Ваши счета взломаны, оформлено уже несколько кредитов». Типовая текстовка, обкатанная годами, сработала. Женщину убедили ночью (!) сходить к банкомату, снять все – 305 тысяч рублей – и перевести на «резервный» счет.

Жертву вели пять дней - почти без перерывов. Вслед за «банкирами» на связь вышли «силовики». Строго наказали: «Никому не слова. Идет спецоперация по поимке аферистов. И вы теперь наш агент. Только не звоните в банк - там у преступников свои люди. К тому же номер на прослушке».

Под разными предлогами сибирячку склонили взять несколько кредитов. Всего бедная Лиза перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей. И лишь потом очнулась, побежала в полицию: «Все сама отдала, своими руками!».

- Самая популярная схема – позвонить и уговорить гражданина, - поясняет Алексей Дрозд. - Раньше она совершалась в одно действие: человек представляется безопасником банка и начинает вас прессовать. Всячески запугивает (на это и ставка): быстрей, твои деньги уходят, надо вскочить в последний вагон. Но постепенно люди перестали верить. СМИ сумели донести им, что настоящие безопасники с такими предложениями не позвонят, вы им просто неинтересны. Тогда аферисты поменяли схему, сейчас это уже 2-ходовка.

В тандеме работают мнимый банковский безопасник и силовик (полицейский или даже прокурор, я встречал схему и на три роли). Вместе водят хоровод вокруг жертвы. Но суть от этого не меняется. Если на безопасника никто не ведется, значит, появились новые роли – им больше веры.

Важный момент: раньше аферисты могли позвонить с любого номера, даже мобильного – прокатывало. Но сейчас стали основательнее. Сначала пробивают РЕАЛЬНЫЕ контакты отделений (банковских или полицейских) плюс данные сотрудников. Добытые номера используются при подмене тех, с которых на самом деле совершаются звонки. Это легко сделать, когда совершаешь звонок не со смартфона, а через специальную программу. Она подключается к виртуальной АТС (предоставляющей услуги для IP-телефонии). Именно на ней есть возможность программными средствами подменить номер звонящего – технологии уязвимы. Когда их создавали, просто не думали о подобном варианте использования. Поэтому и не предусмотрели проверку. И что в итоге? Жертва ищет в интернете номер, высветившийся на телефоне, и убеждается: все чисто, подвоха нет. А нас самом деле…

- Получается, мошенник звонит «от имени полиции», - говорит наш эксперт. - Прелесть новой схемы в чем? Наши люди до сих пор силовиков воспринимают с известной долей настороженности. Когда обычному человеку звонят из МВД? По большей части никогда. Поэтому нет массовости – а значит, нет и иммунитета к звонкам лжеполицейских. Народ может помнить смски и звонки «Мама, я в полиции, сбрось деньги!». Но тут другая схема. И условный рефлекс, что это мошенники, у людей не срабатывает.

Выход есть

Как бы банально ни звучало, но нужно научиться не поддаваться панике! Кладем трубку и тут же сами перезваниваем в банк по ЗНАКОМЫМ номерам (они указаны на обороте карты). В обратную сторону подмена не работает. А еще лучше – приходим в отделение лично, разбираемся живьем.

Спаслась сама, помоги другому

Череповец (Вологодская область). Ноябрь 2020 года.

Здесь мошенники разыграли нетривиальную партию. Начиналось все обычно: 70-летняя Тамара Степановна ответила на телефонный звонок якобы из «финансового департамента». «Обнаружена подозрительная активность, с вашего счета списывают деньги, снимайте их срочно…». - Но я на даче, - пролепетала перепуганная женщина. Еще один звонок – теперь уже «директора финдепа» – и она бежала на автобус до города.

А через час сняла свои сбережения, 260 тысяч рублей. «Зачем вам такая сумма? – осведомилась оператор банка. – На покупки, - отрезала Тамара Степановна, проинструктированная на этот случай мошенниками.

Только подошла к банкомату – перевести деньги на резервный счет, ее заметил полицейский. И опять вопросы: «Никто не звонил? Может, нужна помощь?». – М-м-м, нет, - пенсионерка в замешательстве побрела на улицу. Ее заранее предупредили: сотрудник МВД тоже может быть подкуплен, надо быть настороже.

Казалось бы, жертва вот-вот сорвется с крючка. Но так просто сдаваться преступники были не намерены. Все это время баба Тома была на связи с финдепом. Туда и пожаловалась: ее «обложили»: сотрудник банка, а теперь вот – полиция! Как тут уберечь свои кровные, если кто-то снимает их прямо сейчас?

И тогда аферисты сделали неожиданный ход. Сначала успокоили: сейчас появится женщина, подскажет, как быть. Действительно, вскоре подошла 63-летняя Алена Павловна. Возрастная, одета прилично, ничего подозрительного…

Между тем полицейский по-прежнему караулил у банкомата. Тамара Степановна уже паниковала, но новая знакомая привела ее в чувства. Следуя инструкциям мошенников, предложила: едем в другой торговый центр. Там – без лишних свидетелей – через другой банкомат и переправили все до рубля. Обе были свято уверены: обошлось. Тамара Степановна даже благодарила: «Спасибо, что помогли спасти мои деньги! Сама-то я растерялась…»

Позже откроется: несколькими днями раньше те же умельцы развели Алену Павловну на 4 миллиона (сделала больше 200 переводов). А для этого почти неделю выманивали из дома, где она прилежно сидела на самоизоляции. Звонили, интересовались, как ее самочувствие? Она еще не поняла, что стала жертвой аферистов, наоборот, считала, что спасла сбережения. И когда мошенники решили использовать женщину «втемную», предложив ей «помочь» другому – согласилась. Так одна жертва мошенников «дожала» другую!

- Какой фортель провернули! – делится специалист. - Более жесткого сценария я не встречал. Причин, по которым народ поддается, две. Первая – наивность. Сколько бы человек не читал в новостях, пока его жареный петух не клюнет, отмахивается: «Это не про меня!». Второе: незнание принципов работы банковской системы. Повторюсь, есть простое правило, которое работает в 100% случаев. Если тебе звонят с новостью, что все плохо, кладешь трубку и сам перезваниваешь в банк по номерам, указанным на карте. Но у народа на фоне стресса отключается критическое мышление. Конечно, было возбуждено дело по статье «Мошенничество». Но, если кто-то думает, что эти средства можно вернуть, зря. Ты сам пришел и куда-то унес деньги, все! Ведь кто звонит? Допускаю, что это может быть тюремный call-центр, но больше верю в легальный – на воле. Он может располагаться не в России, а, скорее, в Украине. Технически видно, кто и откуда совершает звонки. Цепочку можно проследить. Но, если она уходит за пределы страны, должны помогать силовики из другого государства. А тут у нас вступает геополитический фактор. Наш силовик пишет запрос: видно, что звонок пошел дальше – на вашу сторону. А там силовик может честно отработать, а может просто сделать вид: мы старались, но ничего не нашли. Вот этой лазейкой злоумышленники и пользуются.

Выход есть

Не верьте звонкам якобы из банков и других организаций. Чтобы защитить ваши сбережения, оттуда звонить не будут. Инструкций по переводу на «резервный» счет просто не существует! Ни под каким предлогом не сообщайте никому данные своей карты. Получив сообщение о ее блокировке и снятии денег, просто прервите разговор. И сами все проверьте, набрав контактный центр банка.

Фишинг: не ловись на крючок

Альметьевск (Татарстан). Апрель 2020 года.

Еще одна эффектная комбинация: 40-летнему бизнесмену Наилю пришло по электронке выгодное предложение. Прямо от завода: купить изопропиловый спирт, из такого как раз делают антисептики. Актуально!

Качество высокое, цена доступная, долго взвешивать «за» и «против» не стал: позвонил по номеру в письме. Ударили по рукам, и предприниматель заказал 48 тонн спирта. Получив необходимые документы, перечислил оплату - 6 миллионов 8 тысяч рублей.

Лишь через несколько дней догадался заглянуть на сайт поставщика. Так и сел! В одном из разделов был список мошеннических контор, действующих от имени завода. Именно с такой он и заключил сделку. Неудивительно, что «партнер» пропал, а оставшийся с носом (но без спирта) бизнесмен пошел в полицию.

- После банковского мошенничества вторая, по неприятности последствий для жертвы, техника – это фишинг, - поясняет Алексей Дрозд. – В чем смысл? Увести человека с реальной страницы предприятия (интернет-магазина и т.п.) на поддельную, заставить расплатиться там, вне экосистемы. Это делается посредством фишинговых ссылок, мошеннических доменов. Например, сайт у предприятия именуется zavod.ru. А мошеннический – zzavod.ru. И клиент чаще всего не замечает подмены, тут идет игра на чувстве халявы. Выставляются товары по сильно заниженной цене. Жертва, поверив в свою удачу приобрести дорогой смартфон по цене в 2-3 раза ниже рыночной, теряет бдительность. Таким образом, людей атакуют на интернет-площадках типа Юлы, Авито и многих других ресурсах. Понятно, прибыльность подобных сделок в разы ниже, чем в банковской сфере. Однако снижение доходности компенсируется массовостью. Бьют по площадям. Ведь у жертвы в результате обмана меньше резонов добиваться правды. Потому что где пять тысяч, а где два миллиона?

Выход есть

Знайте, как совершается покупка или продажа на том или ином ресурсе. Научитесь отличать настоящую ссылку от поддельной. Это совсем не сложно. Не стоит открывать ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов. Подозрительные сообщения лучше сразу удалить. Покупайте товары (услуги) только на проверенных сайтах, внимательно проверяйте все адреса.

Корона-мошенники

Кому война, а кому мать родна! Минувший 2020-й с его пандемией коронавируса вызвал настоящий бум интернет-мошенничества. В стрессе были все, чем и не преминули воспользоваться предприимчивые люди. Карантин, локдаун, ограничения… Любой инфоповод провоцировал новые уловки киберпреступников.

- Пандемия привела к тому, что люди массово ушли в интернет. И началось! – вспоминает наш эксперт. – В Москве ввели локдаун, в интернете тут же пошла торговля поддельными пропусками… Таких волн за год шло много – буквально по любому значимому поводу. Объявили ковидные выплаты, появилась куча сайтов: нажми на кнопку, получи деньги. Но сначала надо ввести номер карты. Придет смс с кодом – для зачисления. И будет тебе прямой перевод. На самом деле забивая номер карты, ты просто осуществлял платеж. А когда вводил код из смс, его просто подтверждал. И в результате не получал, а терял деньги – отправлял мошенникам.

После выплат была тема тестов на коронавирус, потом – вакцинации. Эксплуатировали то, что актуальнее: получи матпомощь от государства, купи верное лекарство от COVID-19! Скрипты атак переписывались после каждой большой новости, связанной с пандемией. И люди попадались – массово.

(*данные жертв кибер-преступников изменены).

КОМПЕТЕНТНО

Анастасия Бондаренко, старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Красноярскому краю.

- Очевидная сложность раскрытия таких преступлений – очень трудно установить личность мошенников. Они стараются запутать следы, действуя несколькими группами в разных регионах, более того, эти группы между собой не связаны. Вторая сложность – использование ip телефонии, когда нет физической симкарты, зарегистрированной на конкретного человека. Подменяют номера и создают фейковые сайты, неотличимые от настоящих – к примеру, в Хакасии создали сайт «судебных приставов» и якобы продавали очень дешево изъятое у должников имущество. Очень популярный сейчас вид – на телефон кладут небольшую сумму денег, потом просят ее вернуть как будто ошиблись. С переводом оплачивается какая-то дорогая покупка, и остаток суммы списывается автоматически. Но и наши технологии не стоят на месте, такие преступления раскрываются, и все более успешно. Вся цепочка с момента обращения человека в полицию устанавливается примерно за сутки, задержание чаще всего происходит на стадии обналичивания денег. Не составляет труда установить, с какого банкомата и кто снимает средства, куда направляется, установить его личность благодаря системе видеонаблюдения, картотеке подозреваемых, идентификации лиц и пр. Если речь не идет об отдаленном регионе, на задержание в командировки выезжают наши сотрудники, в прошлом году таких командировок было 150, в итоге 300 человек задержано. Существует межрегиональное сотрудничество, к примеру, по пострадавшему из Красноярска задержание провели краснодарские коллеги.

В прошлом году жители Красноярского края, в частности, отдали мошенникам около 60 миллионов рублей - семь удалось вернуть. Недавно было раскрыто преступление, когда из другого региона мошенники звонили в районный центр Шарыпово, говорили, что родственники попали в беду, а таксистов нанимали, чтобы те забрали деньги и перевели на счет за «три серебренника». Сейчас в производстве находится крупное дело, арестованы 5 человек в Иркутске. Они сообщали о многомиллионных компенсациях за купленные ранее бады – якобы установлено, что они бесполезные. Но чтобы получить, скажем, три миллиона, надо сейчас внести миллион. По этому делу проходит 800 потерпевших из разных регионов страны. По статье «мошенничество», добавлю, грозит до 6 лет лишения свободы.

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