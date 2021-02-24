В 2021 году Масленица в Красноярске пройдет с 8 по 14 марта. Традиции сильны даже в наш высокотехнологичный 21-й век. Так что перед православным великим постом (соблюдать его или нет – дело сугубо личное) нужно вдоволь наесться блинов – со сметаной и маслом, с вареньем и икрой – кто как любит. А вот во сколько нам обойдется это удовольствие?Специалисты Красноярскстата провели свой сравнительный анализ цен и сделали вывод: ингредиенты для блинов подорожали, причем по всему списку.Итак, главное:- мука, рост цен за год составил – 13,8 %- яйца – 20,2 %- сахар – почти на 41 %- подсолнечное масло – 26,8 %- молоко – 1,8 %.Для сравнения, в 2020 году инфляция составляла не более 5 %.А что у нас на начинку? И снова рост цен:- сметана – на 8 %- сливочное масло – на 3,3 %- мед – на 3,7 %- сгущенное молоко – на 5,7 %- джемы и варенья – на 8,8 %- икра – на 30,5 %.Если говорить о натуральных ценах, что почем сегодня в красноярских магазинах, то:- мука – около 39 рублей за килограмм- сахар – почти 51 рублей- масло сливочное – 662 рубля за кило- сметана – 227 рублей, тоже за кило- подсолнечное масло – 133 рублей за литр- мед – около 600 рублей- икра (красная) – более 4300 рублей за кило.Что касается традиционных масленичных гуляний, которые устраиваются в последний день Масленицы на острове Татышев и на других общественных площадках Красноярска, то информации пока нет, состоятся ли они в этот раз или нет. Режим ограничений, связанный с коронавирусом, еще не снят. Надеемся, что информацию об этом мы вскоре получим от представителей администрации города.