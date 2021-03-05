Город Норильск получит еще 150 миллиардов рублей на развитие

Норильск получит еще 150 миллиардов рублей на развитие Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Эти средства станут дополнением к 81 млрд. рублей, которые компания планирует выделить на реализацию мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития Норильска на 2021-2035 года.

Реализация плана развития предусмотрена четырёхсторонним соглашением, заключенным в феврале этого года между Федерацией, Красноярским краем, Норильском и компанией «Норникель».

«Владимир Олегович (Потанин) предложил в дополнение к прежним соглашениям выделить на поддержку Норильска еще 150 млрд. рублей. Отличное решение, которое, как известно, далось не просто – почти год краевое руководство твёрдо и последовательно отстаивало точку зрения о том, что для восстановления городской инфраструктуры требуется как минимум 217 млрд. рублей», – прокомментировал губернатор края Александр Усс.

Глава региона добавил, что реалистичные оценки и социальная ответственность – это основа для поиска приемлемых решений проблем, которые копились десятилетиями. Работа по включению в план дополнительных мероприятий, сформированных, в том числе, на предложениях самих жителей Норильска, будет продолжена.

Напомним, в ноябре 2020 года было подписано постановление Совета Федерации «О социально-экономическом развитии г. Норильска», после чего региональное правительство направило в Правительство РФ проект Комплексного плана социально-экономического развития Норильска на 2021-2035 годы. Документ содержал мероприятия на общую сумму 217,6 млрд. рублей из всех источников финансирования.

Сейчас, с учетом последнего заявления Владимира Потанина, у Норильска есть возможность рассчитывать на консолидированные вложения в свое развитие в размере 270 миллиардов рублей.