Как будут работать больницы и поликлиники Красноярска в праздничные дни 8 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения края опубликовало график работы больниц и поликлиник Красноярска в праздничные дни, связанные с 8 марта 2021 года. Есть список медицинских учреждений, которые не прекращают свою работу, вне зависимости от любых обстоятельств – это, в первую очередь, травмпункты, куда можно обратиться в любое время суток по экстренному поводу, связанному с различными травмами и ушибами. Также в обычном круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.

Что касается амбулаторно-поликлинической помощи. 6 марта с 8.00 до 16.00 часов будут принимать врачи: терапевт участковый, хирург, педиатр участковый, акушер-гинеколог, стоматолог, стоматолог детский. А также будут работать процедурные и перевязочные кабинеты. Обратите внимание, что записываться к врачу на плановый прием в этот день нужно заблаговременно.

Также в этот день медицинские работники будут обслуживать вызовы на дому, включая активное посещение больных по информации, переданной учреждениям и подразделениям скорой медицинской помощи и патронажи. До 16.00 часов.

Для информации: вызов скорой помощи со стационарного телефона – 03, 103 или 112. Круглосуточная краевая горячая линия по противодействию коронавирусной инфекции: 8-800-100-56- 53.