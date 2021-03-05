Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 5 марта 2021 года: выздоровели 143 человека за сутки

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 5 марта 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

На утро 5 марта в Красноярском крае зарегистрировано всего 63 192 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 154 случая заболевания. Темп прироста за сутки составляют 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В Красноярске 47 новых случаев, Рыбинском районе – 13, в Бородино – 11, в Эвенкии - 10, в Ачинске и Канске – по 9 случаев.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 929 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 819 человек, снято 465. Проведено тестов на коронавирус всего 2 417 153, из них за последние сутки 5 589.

Распределение по территориям края

Количество летальных исходов всего с начала пандемии 2 848, в том числе за последние сутки 15. 58 441 вылечили всего, в том числе за минувшие сутки 143.

Информация по закрытым городам. В Железногорске зарегистрированы 5 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время выздоровели 8 жителей ЗАТО. На лечении от коронавируса находятся 88 железногорцев. Всего с начала пандемии здесь зарегистрировано 6 026 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 843 человек выздоровели, а 95 пациентов умерли.

Данные по Зеленогорску. Тут все просто: всего заболевших 3 953, в том числе за последние сутки 8. Выздоровели 3 834 человек, в том числе за сутки 4. И количество летальных исходов остается без изменений – 48. На самоизоляции находятся 71 человек.