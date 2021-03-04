Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 4 марта 2021 года: 15 погибших за сутки

Заболеваемость медленно, но снижается Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна обновленная статистика о коронавирусе в Красноярске и по всему краю на 4 марта. Оперативный штаб сообщает, что за все время зарегистрировано 63 192 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе за последние сутки 154 новых случаев. Темп прироста составил 0,2%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 48, в Рыбинском районе – 13, в Бородино – 11.

Данные Оперштаба

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 11 929 человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 819, снято 465. Проведено тестов на коронавирус всего 2 417 153, из них за последние сутки 5 589.

Всего смогли избавиться от инфекции 58 441 пациент, в том числе за минувшие сутки 143. Число погибших за последние 24 часа - 15 человек. Общее число смертей - 2848 случаев.

Информация по закрытым городам. В Железногорске 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Также в минувшие сутки 3 жителя смогли справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 92 железногорца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6026 случаев заражения коронавирусом. Из них 5843 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: За сутки выявлено 5 новых случаев заболевания, а общее количество – 3 953. Выздоровевших - 4 человека. За сутки ни один пациент не погиб, общее количество - 48. На самоизоляции находятся 38 жителей.