Депутат из Красноярского края сбил двух женщин на загородной трассе: одна погибла

Сотрудники ГИБДД совместно со следкомом выявляют причины произошедшего Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае под колёса автомобиля попали два пешехода, причем за рулём находился депутат районного совета. В Следственном комитете, который проводит проверку, подтвердили - две женщины попали в больницу с серьезными травмами, а через несколько дней одна из них скончалась.

Водитель, депутат Первоманского сельского совета 17 февраля ехал по трассе в Манском районе. Он был за рулем ВАЗ-21150, на улице уже стемнело, было около восьми вечера. Недалеко от посёлка Ручейки автомобиль налетел на двух женщин, переходивших дорогу. Пострадавших с тяжелыми травмами увезли в больницу, «скорую» вызвал сам водитель, но спасти одну из них не удалось - через несколько дней одна она умерла.

Сотрудники ГИБДД совместно со Следственным комитетом начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства столкновения. Состояние водителя, скорость машины, как именно все случилось - для этого назначили ряд экспертиз, отсмотрят и видеозаписи с регистратора патрульной машины ДПС, которая приезжала по вызову. Машина на время проверки изъята.