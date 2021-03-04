Депутаты горсовета войдут в межведомственную координационную группу по школьному питанию

Фото: Горсовет Красноярска

В группу войдут представители администрации города, а также контрольных надзорных органов и депутаты горсовета. Решение о формировании комиссии было принято после массового заболевания школьников иерсиниозом – острой кишечной инфекцией.

Заражение произошло в феврале в 25 учебных заведениях Октябрьского и Советского районов. С признаками инфекции к медикам обратился 101 ребёнок в возрасте от семи до 14 лет. 56 детей были госпитализированы, остальные получают лечение амбулаторно. Возбуждено уголовное дело, на работу поставщика продуктов, которые предположительно являются источником инфекции, наложен временный запрет.

Причины происшествия и условия, которые должны предотвратить подобные ситуации в будущем, обсуждали в горсовете на экстренном заседании комиссии по социальному развитию. На ней выступили представители мэрии, и.о. руководителя муниципального учреждения «Центр питания», прокурор города Красноярска, учредитель компании-организатора питания в школах, в которых произошло заражение. По озвученной перед депутатами предварительной версии, дети заразились, поев салат из свежей моркови. Но, как пояснил представитель организатора питания – компании «Развития» - свежие овощи закупаются у одного поставщика, качество отслеживалось, морковь привозилась в вакуумной упаковке. Как в неё могла попасть инфекция, выясняется. Расследованием занимаются следственный комитет, прокуратура и Роспотребнадзор.

Фото: Горсовет Красноярска

Но важно не только выяснить причину заражения. Но и предотвратить подобное в будущем.

Проверки в школах проводит и Роспотребнадзор, и специалисты Центра питания. Первые берут пробы на анализ, но, к сожалению, это занимает много времени. А представители Центра хоть и выявляют серьёзные нарушения, связанные с приёмкой, хранением и маркированием продукции, с оформлением документов, санитарным состоянием помещений и оборудования, соблюдением личной гигиены сотрудников, никаких серьёзных санкций наложить не могут.

По мнению представителей отрасли школьного питания, лучше контролировать ситуацию помогут логистические центры с оборудованием для экспресс-анализа пищевой продукции и фабрики-кухни, которые займутся приготовлением полуфабрикатов. Это позволит проверять качество продукции непосредственно перед поставкой в школьные столовые, а также разгрузить персонал, от работы которого непосредственным образом зависит качество питания.

Как отметила по итогам заседания председатель комиссии по социальному развитию Марина Малышева, вопрос организации школьного питания уже много лет стоит на контроле горсовета.

– Депутаты ходят по школам, снимают пробы, видят, как организован процесс: моют ли дети руки, обрабатываются ли столы, - рассказал Марина Малышева. – Но мы можем провести только внешнюю оценку, а итоги профессионального обследования будем ждать от компетентных органов. Впервые в городском Совете принято решение о создании временной комиссии по расследованию конкретного случая. Это новая форма, и, думаю, за два месяца депутаты смогут разобраться в ситуации.

По словам председателя горсовета Наталии Фирюлиной, нынешний учебный год отличается от всех предыдущих. Сейчас значительно увеличено число школьников, которые получают бесплатное питание.

– Мы понимали, что это вызовет много вопросов и проблем, что всё это нужно тщательно контролировать, - поясняет Наталия Фирюлина. – Был создан «Центр питания». Есть органы, которые контролируют качество продуктов, их хранение и приготовление: и Роспотребнадзор, и прокуратура. Во время последней корректировки бюджета мы выделили 21 миллион рублей на дополнительную закупку оборудования для школьных столовых. Всё регламентировано, но есть обстоятельства, которые привели к этой экстраординарной ситуации. Операторы питания, которые отвечают за качество этих услуг, заключили контракты с поставщиками, но не очень хотят за них – этих поставщиков – отвечать. Очевидно, что так делать нельзя. Виновные, безусловно, будут наказаны, и главное, чтобы такая ситуация не повторилась больше никогда».