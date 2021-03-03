До главного женского праздника года остались считанные дни. Мужчины во всю запасаются цветами в самых разных вариациях: букеты, корзинки, коробки и даже горшки. Чем оригинальнее и интереснее композиция, тем лучше. Любой букет – хорошо, но если он особенный... А как его таким сделать, на что сейчас способны флористы, что предлагают, помимо обычных букетов «за 1000, 3000 или вам подороже?». Корреспондент «КП»-Красноярск пообщалась с шеф-флористом Ольгой Уймановой мастерской Very Green и выяснила, какие же цветочные тренды сейчас существуют.«ЦВЕТОЧНАЯ ПОДПИСКА»Не дарите своей избраннице или подруге букет на 8 марта. Удивите - оформите «цветочную подписку» - ей будут доставлять флористические композиции несколько дней подряд, в том числе и на праздник. Такую ежедневную «напоминалочку» о вас можно создать на любой вкус и кошелек, а также вложить в неё какую-либо идею. К примеру, добавить пазл из открыток, где сказано что-то важное.А МОЖЕТ ПО КАКТУСУ?В последнее время популярно разбавлять букеты горшечными растениями. Сочетание нежных цветочных композиций и дерзкого кактуса добавление драцен, пальмовых листьев, суккулентов и других самых разнообразных вариаций. А можно обойтись и без добавления букетных цветов и интересно оформить именно горшечные цветы – собрать композицию в вазоне или специальном кашпо. Такие «букеты» стоят намного дольше, иногда и годами, и явно выделятся среди остальных.КЛАССИКА В НОВОМ ФОРМАТЕЕсли ваши отношения не достигли стадии «цветочной подписки», о горшечные растения одариваемая не любит, то можно вручить и классические букеты, но необычного цвета или формы. Черные, синие, фиолетовые розы, кудряво-полосатые тюльпаны, букеты высотой с человеческий рост. Вариантов довольно много, можно подобрать на самые разные предпочтения.БУКЕТЫ ПО УВЛЕЧЕНИЯМСамое приятное, когда букет составляется именно для получателя. Сейчас можно учитывать не только «я не люблю розы, а на лилии у меня аллергия», а какие-то черты характера, род деятельности, любимые фильмы и многое другое. Заказчику выдается специальная анкета с вопросами, а на её основе флористы создают идеальную композицию, в которой можно увидеть своё внутреннее я.ЦВЕТЫ ВНЕ ВРЕМЕНИЗа окном минусовая температура, еще идет снег, а на столе расцветает букет сирени, пионов или нарциссов – похоже на сказку, не правда ли? А такое волшебство – один из самых любимых приёмов современных флористов. Заставляет лично убедиться, что чудеса существуют.ПРИМЕРНАЯ ЦЕНА ВОПРОСАКаждый букет можно составить на любой кошелек. Все будет зависть от того, какую итоговую сумму готов потратить заказчик.Например, стоимость розы варьируется от 70 до 150 рублей, один тюльпан в марте обойдется в порядке 100 рублей, а за цветок не по сезону (пион, нарцисс) можно выложить все 200 рублей и больше. Хотите добавить кактус или суккулент? Раскошельтесь еще на 150-300 рублей. Необычное оформление? Прибавляйте минимум 450 рублей.Уже готовые идеи цветочных композиций можно найти по фиксированной цене – примерно от 800 рублей и до бесконечности.Ну и самое главное, чтобы удивить так удивить: букеты нужно заказывать заранее, а не в последний момент. Таким образом, вы получите свежие и нужные вам цветы, а не остатки.