Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 3 марта 2021 года: за сутки выздоровели 150 человек

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 3 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 3 марта в Красноярском крае зарегистрировано всего 62 882 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 159 случаев. Темп составил 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В Красноярске 50 случаев за сутки, в Канске – 17, Норильске – 12 и Ачинске – 11.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 057 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 841 человек, а снято с наблюдения 563. Проведено тестов на коронавирус всего 2 406 180, из них за последние сутки 1 286. Количество выздоровевших увеличилось за сутки на 150 человек и составляет теперь 58 150 человек. Летальных исходов всего 2 820, в том числе за последние сутки 12.

Информация по закрытым городам. В Железногорске зарегистрированы 11 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время выздоровели 16 жителей ЗАТО. На лечении от коронавируса находятся 87 железногорцев. Всего с начала пандемии здесь зарегистрировано 6 012 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 830 человек выздоровели, а 95 пациентов умерли.

Данные по Зеленогорску. Тут все просто: всего заболевших 3 935, в том числе за последние сутки 7. Выздоровели 3 827 человек, в том числе за сутки 2. И количество летальных исходов остается без изменений – 48. На самоизоляции находятся 40 человек.