Большой фестиваль мультфильмов 2021 в Красноярске: когда пройдет, расписание, билеты

Фото: Большой фестиваль мультфильмов в Красноярске

Мероприятие пройдет на двух площадках в смешанном формате. Одну часть программы покажут в кинотеатре «Мечта», вторую – в «Доме кино». В городах и районах края фестиваль пройдет с 5 по 9 апреля на 15 площадках. В общей сложности в программе будет представлено более 250 мультфильмов из 30 стран.

Нововведения

Впервые фестиваль объединит все отечественные и зарубежные сборники новинок. Они соединятся в один блок – «Премьеры».

Здесь соберут лучшую короткометражную анимацию – победителей и участников главных фестивалей. Кроме того, с работами заслуженных профи, будут соседствовать самые заметные фильмы начинающих режиссеров.

Онлайн и офлайн-форматы

Главное новшество – параллельный онлайн и офлайн-формат. Любой желающий может присоединиться к фестивалю после регистрации на сайте.

Полнометражные мультфильмы

Для детей:

«Знаменитое вторжение медведей на Сицилию» - фильм, нарисованный известнейшим автором комиксов в мире Лоренцо Маттотти.

«Бесхвостый Пеле» - фильм о кошачьем мире от Кристиана Рилтениуса.

«Долина мумии-троллей. Новые истории» - о приключениях мумии-троллей от Стива Бокса.

Для взрослых:

«Убей и покинь этот город» - грустный фильм об одиночестве от Мариуша Вильчинского.

Для всех:

«Люпен III: Фильм первый» - аниме-блокбастер в 3D от Такаси Ямадзаки.

Детские программы

Китопад – 11 новых зарубежных короткометражных мультфильмов для детей;

Тоби и Турбобас – подборка из 9 короткометражных фильмов;

Мишка и другие звери – 8 российских мультфильмов разных лет;

Оранжевые песни – 11 российских мультфильмов;

Зимой и летом – 9 российских мультфильмов.

Специальные программы

Сборники документальной анимации из двух программ:

- серия фильмов от молодых режиссеров с социальной повесткой, истории страны, своей семье и личных переживания;

- серия от зарубежных авторов об истории музыки соул, уличных граффити и тд.

Ретроспектива режиссера Катерины Соколовой;

Особая подборка с феминистской повесткой;

13 лучших фильмов от киноакадемии Баден-Вюртенберга за 2010-2020 годы.

Фабрика мультфильмов

В Музейном центре «Площадь мира» пройдет детское мероприятие. В течение нескольких дней опытные режиссеры и преподаватели будут учить ребят делать мультфильмы.

Красноярский край

Программы можно будет увидеть в Ачинске, Канске, Лесосибирске, Минусинске, Абане, Солонцах, Балахте, Енисейске, Новоселово, Каратузском, Иланском, Нижнем Ингаше и Малиновке.

Подробное расписание на каждый день смотрите на официальном сайте БФМ https://krasnoyarsk.multfest.ru/raspisanie/

Пригласительные билеты можно бесплатно взять на кассе кинотеатра.