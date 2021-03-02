Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 2 марта 2021 года: за сутки скончались 14 человек

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 2 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 2 марта в Красноярском крае зарегистрировано всего 62 723 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 155 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,2 %. Традиционно лидерами по приросту стали Красноярск – 48 случаев, Ачинск – 12, Бородино – 14, Енисейск – 15 и Бирилюсский район – 11.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Но туда не чключены закрытые города Зеленогорск и Железногорск, данные по которым подаются отдельно.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10 779 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 819 человек, снято с медицинского наблюдения – 563. Проведено тестов на коронавирус всего 2 404 894, из них за последние сутки 2 105. Количество вылечившихся – за сутки 149, а всего 58 000 человек. И показатель по летальным исходам – всего 2 808, за сутки 14 человек.

Данные по Зеленогорску. Тут все просто: всего заболевших 3 928, в том числе за последние сутки 9. Выздоровели 3 825 человек, в том числе за сутки 1. И количество летальных исходов остается без изменений – 48. На самоизоляции находятся 36 человек.

В Железногорске зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 3. На лечении от коронавируса на данный момент находятся 92 железногорца. Всего с начала пандемии COVID-19 в Железногорске зарегистрирован 6 001 случай заражения коронавирусом. Из них 5 814 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.