Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 марта 2021 года: темп прироста заболеваемости снизился до 0,2%

Статистика заболеваемости постепенно снижается Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна обновленная статистика о коронавирусе в Красноярске и по всему краю на 1 марта. Оперативный штаб сообщает, что за все время зарегистрировано 62 723 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе за последние сутки 155 новых случаев. Темп прироста составил 0,2%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 48, в Енисейске – 15, в Бородино – 14.

Данные Роспотребнадзора

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 10 779 человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение819, снят 601. Проведено тестов на коронавирус всего 2 404 894, из них за последние сутки 2 105.

Всего смогли избавиться от инфекции 58 000 пациентов, в том числе за минувшие сутки 149. Число погибших за последние 24 часа - 14 человек. Общее число смертей - 2808 случаев.

Информация по закрытым городам. В Железногорске 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Также в минувшие сутки 3 жителя смогли справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 92 железногорца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6001 случаев заражения коронавирусом. Из них 5814 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: За сутки выявлено 9 новых случаев заболевания, а общее количество – 3 928. Выздоровевших - 1 человек. За сутки ни один пациент не погиб, общее количество - 48. На самоизоляции находятся 36 жителей.